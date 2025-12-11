李駿碩鍍金爸媽狂炫 張迪文裸戲家人拒看
香港導演李駿碩以大約600萬台幣低成本獨立製作電影《眾生相》，在今年金馬獎以黑馬之姿勇奪最佳導演獎。11日與男主角張迪文來台接受聯訪，他透露，最近剛好搬新家，不過剛拿到的金馬獎座放在爸媽住的老家，「因為怕放在我家會被認出來，爸媽很開心、會帶出去給叔叔、伯伯們摸一下」。
片中透過一名男同志的約炮生活，在不同境遇之間看盡人生百態，張迪文說當時收到邀約沒有太多猶豫，「我第一時間就覺得梁朝偉也露了，我一個新演員有什麼資格好不露的。」
他並稱，沒有特別改變體型，很滿意自己被拍出來的模樣，笑說「其實我好奇自己當初為什麼這麼隨便，不過在大銀幕上看的時候，比我現實生活中照鏡子看還要美。」李駿碩也在一旁補充「那個自信也是我選他重要的原因」。
該片今在台上映。張迪文坦言，首度破尺度演出，家人很反對，「在開拍當天清晨4點，我媽剛起床，我就跟我媽說『希望我第一次拍，家人不要有芥蒂』，最後確認進了柏林和金馬時有問過他們想不想看，但他們還是拒絕，不過我覺得他們給了我空間去拍，還是很感謝。」
