李鴻源昔捲高金素梅緋聞 今尷尬「久沒聯絡」

前內政部長李鴻源。（圖／東森新聞）





無黨籍立委高金素梅，過去是知名藝人，轉戰政壇25年，以原住民身分連任七屆立委。過去高金素梅演過電影、拍過戲，甚至唱紅不少歌曲。事實上，她的感情史也引起不少關注，包含港星何家勁，以及前內政部長李鴻源，都曾和高金素傳過緋聞，不過李鴻源被問到高金素梅遭檢調約談時，只說兩人很久沒聯絡。

無黨籍立委高金素梅住家辦公室都被搜索，而她已經是七連霸的超資深立委，從政25年來有過不少爭議，而在這之前，她除了是歌手，也是演員。高金素梅過去是知名藝人，更唱紅了許多膾炙人口的歌曲，包括去年國慶晚會，她開金嗓獻唱〈最後的戀人〉。

立委（無）高金素梅〈最後的戀人〉：「或許你已找到自己，溫暖的春天，我對你的愛也不會改變。」

唱紅了〈最後的戀人〉，但誰才真正是高金感情生活中的最後一位？事實上，高金素梅的情史也曾轟動全台，包括曾熱戀在經典劇《包青天》中，飾演帥氣護衛「展昭」走紅的港星何家勁，更別說2009年，大家熟悉的前內政部長李鴻源，曾捲入跟高金的緋聞風波，為表負責閃辭台北縣副縣長一職，事後兩人2012年，還因一個在立院質詢一個備詢螢幕上同框，在立院掀起話題。

記者vs.前內政部長李鴻源：「部長有關心高金委員嗎？你有打電話關心她嗎？怎麼看她被搜索？（對不起！我們很久沒聯絡了）。」

昔日的朋友今日不多說，但高金的爭議不只如此，投入政壇沒多久後就爆出酒駕風波，與中國的互動也引發不少討論，過去見過中共前總書記胡錦濤，也和時任全國政協主席汪洋有過會面，而她雖然是無黨籍，但和國民黨有好交情，配合藍營黨團運作，甚至在罷免期間，為藍委站到街頭巷弄。

2009年就曾因買豪宅，被特偵組查出銀行帳戶有千萬不明資金，這回檢調再度大動作搜索，也讓高金的爭議再添一筆。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

