李鴻源率台大團隊協力日月光 蘇俊賓：公私協力守護黃墘溪

李鴻源率台大團隊協力日月光，蘇俊賓副市長：公私協力守護黃墘溪。（蘇俊賓辦公室提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓二日前往中壢區，出席「黃墘溪水質與生態工作坊」。蘇俊賓表示，早期的河川水質管理，主要都著墨在工廠的稽查與輔導，這些年，在桃園建立的公私協力模式，讓企業主本身也變成環境品質守護的成員，跟社區民眾站在一起，畢竟，城市中的環境如同河川，就像母親一樣，是大家共同的，由大家一起共同來守護成效才是最好，也最有意義。

近二十年來在中央、地方及企業共同投入下，桃園河川水質已大幅改善。回顧二00六年他擔任環保局長時，桃園嚴重污染河段占比曾高達百分之二十二點四，經過一年多努力降至約百分之十六，已經是條件有限的當年的極限。如今，在生活污水截流、提升下水道普及率及科技稽查與源頭管理、總量管制等持續措施下，目前污染河段占比已降至百分之二點四，並預計今年會再下降。

蘇俊賓指出，桃園工業產值已由二兆提升至四兆，而河段污染卻大幅降低，證明產業發展與環境保護並非互相抵觸，而是可以透過規劃、監測與公私協力有效改善。他強調，企業員工同時也是在地居民，在社區、企業與政府共同參與下，才能讓河川治理更具韌性。期待透過水質與生態工作坊，讓民眾反思河川與人的關係不僅是「污染降低」的進步，更包括生態復育與文化價值的重建。

日月光中壢廠資深副總經理沈文智表示，日月光長期致力於水環境維護，不僅確保放流水符合排放標準，也重視整體生態品質。看到國立臺灣大學團隊運用科技與IoT物聯網監測黃墘溪的成果，讓企業更清楚未來改善方向，也更具投入動力。未來日月光將持續配合市府與學界，以科技提升治理效率，共同守護黃墘溪與其他河川。

環保局表示，黃墘溪全長約三點八公里，是鄰近社區重要的生活型水域。市府於一一一年完成每日九千噸處理量的現地處理設施，使溪內BOD、氨氮及重金屬銅等指標均有顯著改善。環保局也指出，桃園以公私協力為核心推動水環境治理，目前已有五十一家企業認養河川、六十七支水巡隊共同守護，全市共維護一百七十五公里河川。市府亦透過「忍者龜」「貓頭鷹」等專案及AI水色辨識提升稽查效率，使包括黃墘溪在內的多條河川水質持續改善，展現產官學及社區攜手打造永續水環境的具體成果。