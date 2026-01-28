李鴻源：台灣未來地震最危險三縣市 台北市、新北市和台南市

立委謝龍介(中)、柯志恩(左)和前內政部長李鴻源，在立法院召開「台南維冠大樓震災十週年記者會」。(記者康子仁攝)

記者康子仁／台北報導

曾經擔任過內政部長的李鴻源二十八日提出警告，台灣未來地震最危險的三個縣市，就是台北市、新北市和台南市。尤其是台北地區的山腳斷層，如果發生七點三級大地震，可能會有高達三萬五千棟房子全倒或半倒。台南市也要提防後甲里斷層，分布在都會地區，經過永康、東區和仁德等地。

李鴻源表示，國家地震中心在二０一三年就警告內政部，台北山腳斷層如果發生規模六點二級地震，全倒或半倒的房子可能有四千棟；萬一是七點三級地震，就會有高達三萬五千棟的房子全倒、半倒，涵蓋台北市和新北市大部分的行政區，共有兩、三百萬人住在這個地方。所以這絕對不是危言聳聽，而是一定會發生。

廣告 廣告

李鴻源指出，除了台北和新北之外，最危險的地方就是台南，需要提防當地的後甲里斷層，經過永康、東區和仁德，一旦發生大地震，高雄也沒辦法倖免。

李鴻源說，他在擔任內政部長時，決定由內政部出錢，在二０一三年底以前，把可能會倒掉的危樓都標示出來，他在台北選了五處、新北選了三處，台南也選了三處，規劃進行防災型都更，這些圖都交給了當時的市長，如果地方政府願意做，中央政府很樂意配合，不過，這些都是二０一四年的故事，後來他就離開內政部，這件事情就沒人再談了。

李鴻源表示，維冠大樓倒塌的時候他很難過，這些圖都交給了地方市長，假如照著當初的計劃與結構技師工會合作，把這些危樓都找出來，他不敢保證沒有傷亡，起碼住在裡面的人知道該怎麼辦好。

李鴻源指出，日本是長期有計劃的在做都更，可是台灣的首長沒有人願意推防災型都更，他鼓勵謝龍介和柯志恩這兩位未來的市長，千萬不要猶豫，一定要做防災型都更，他有義務協助兩人，也有義務幫民眾監督，落實這一件攸關生命財產的重大事情。