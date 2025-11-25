李鴻源：智庫人才不分藍綠白 對專業者廣開大門

（中央社記者高華謙台北25日電）媒體報導，民眾黨主席黃國昌提案藍白兩黨智庫對接，國民黨主席鄭麗文表態將徵詢前內政部長李鴻源組團隊。李鴻源說，不瞭解具體狀況，但他認為對智庫來講，沒有藍綠白，只要是對台灣有用、有專業的人，「我們都是廣開大門。」

媒體報導，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日會談，黃國昌提案藍白兩黨智庫對接，鄭麗文表態將徵詢李鴻源組成相關團隊。

李鴻源今天受內政部邀請，出席「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」前接受媒體聯訪。

媒體詢問，國民黨與民眾黨智庫對接一事，是否有具體規劃。李鴻源表示，那只是主席見過一次面、通了一次電話，他不瞭解具體狀況，而且現在智庫還存在，所以他必須等真正上手後，才有辦法做其他規劃。

李鴻源說，很現實的是會需要資源，當然也需要各方面不同的人才，他覺得定位應該不只是國民黨智庫，希望是國家的、不同黨派的人一起參與，尤其希望年輕一輩的專家也可以參與，但目前都是他自己的計畫，還沒正式接手，現在講都太早。

媒體詢問是否願意組團隊。李鴻源說，首先大家權利義務要講清楚，他當然非常樂意替台灣規劃，這是從來沒改變的初衷。

至於是否會找綠營人才。李鴻源表示，對智庫來講，沒有什麼藍、綠、白，只要是對台灣有用的人、有專業的人，「我們都是廣開大門」，對他來講，有沒有專業、熱忱，且有沒有要付出才是重點。（編輯：張均懋）1141125