李鴻源:智庫人才不限藍綠白

前內政部長李鴻源（中）表示，智庫沒有藍綠白，只要是對台灣有用、有專業的人「都是廣開大門」。（中央社）

記者王超群∕台北報導

民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會談，提議藍白兩黨智庫對接，鄭麗文並表態將徵詢前內政部長李鴻源組成智庫團隊。李鴻源二十五日強調，專業者不分藍綠白，「只要對台灣有用，我們都廣開大門」。國民黨則指出，未來智庫路線將以專業為中心，廣納跨世代人才。

針對藍白是否開始在智庫層面合作？李鴻源表示，他目前尚未正式接手相關職務，外界所稱的合作基礎僅是兩位黨主席「見過一次面、通過一次電話」，實際的內容與進度仍不清楚。現行智庫仍在運作，必須等到正式銜接後才能規劃未來方向。

李鴻源指出，建設智庫需要資源，更需要跨領域人才加入。他認為，智庫定位不應僅限於國民黨，而應升級為「國家級」智庫，讓不同黨派與不同背景的專家參與。希望未來能吸納更多年輕專業學者，但目前各項構想都屬個人規劃，仍須待正式接手後再逐步展開；若權利義務明確，他非常樂意投入。替台灣規劃未來是其從未改變的初衷，只要能發揮專業，他都願意做出貢獻。

至於是否會邀請綠營背景人士加入？李鴻源強調，智庫最重要的是專業與熱忱，不應以黨派區分，「沒有什麼藍綠白，只要對台灣有用、有專業，我們都廣開大門」，唯有真正願意付出、具備能力的人，才是智庫所需要的人才。

國民黨內人士表示，鄭麗文上任後確實希望強化智庫角色，使之成為政策論述的核心支柱。黨內對李鴻源的專業高度肯定，未來若由其主導智庫整合，可望提升藍營在公共政策上的專業能量，也有助於跨黨派凝聚共識。