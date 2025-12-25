李鴻禧李鳳儀神仙俠侶



與李鴻禧教授伉儷的認識，在年輕時候的我，忙著生存生活，三個小孩剛入國中小，不懂甚麼是幸福人生，不懂得甚麼世界觀，甚麼是國家責任，由40歲的相識跟隨，一起旅遊，同歡同樂的每年期盼，構織了與老師的默氣，也更以老師伉儷為範，雖然是望之彌堅，但也甚感欣慰，有此長輩風範的指引.





在此期間也接任李鴻禧楊維哲陳金次老師於台灣大學成立西田社布袋戲基金會董事長的職務，將基金會的收藏捐給台灣博物館與陽明交通大學總圖書館，傳承台灣最寶貴的傳統布袋戲文化.

每年皆會收到鴻禧老師伉儷的親筆書信，作爲晚輩被感榮幸與慚愧！

今天值2025年12月25日聖誕節，記錄李鴻禧老師伉儷情深生涯點滴，讓賢者風範能為廣知，能天佑台灣!

鳳儀師母談及當年,李鴻禧沒加入任何黨派．被李登輝提名、鴻禧師拒絕、當時總統府二局局長、顏慶章奉命打電話摧促要鴻禧老師資料、以便對外發表大法官人選。老師不接、由鳳儀師母代為轉告鴻禧師堅持不接大法官職位。後來陳水扁當總統時，要任命鴻禧師當資政、一個月薪水40萬。（現在的資政沒薪水了）鴻禧師也拒絕了。八年領下來、以當時來說、實在不少。鳳儀師母跟鴻禧師說<我成就了你的志向、家裏煮飯、洗衣、掃地都由我做。我比你更偉大>.其實當時他忙於報社寫社論、專欄。我不要他做的。

李鴻禧教授89歲感言:

國內社會內亂，國際社會分化、中共威脅全球秩序

回憶酸甜苦辣的人生，樂觀看待未來，沒有悲觀權力.

退休後搬離學齋,避居新店的淡泊寧靜生活.也將16000本藏書與1千多萬字的手稿捐給台灣大學圖書總館，希望能激發學子創造力.

李鴻禧李鳳儀教授伉儷相識於1955年台大法律系同學，相知相戀數十年，互相扶持，共織人生旅程，70多年來共同旅遊108個國家，幾萬張照片的回憶，訴説不完的回味.

鳳儀師母所說《以有限的生命時間來透展無限的空間》，鴻禧老師所思《在人生兩大基本要素的時空中，交叉累積生命的知識與內涵》.體味無窮，幸福無疆.