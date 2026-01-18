李鴻章創辦「這企業」橫跨三世紀 如今竟成世界500強傳奇

大陸中心／綜合報導

晚清名臣李鴻章不僅是北洋水師的靈魂人物，更一手打造了中國近代工業化的起點，而他當初為對抗外商所創立的「輪船招商局」，竟在百年後演變為金融巨頭，位列世界500強！

【洋務運動推手！李鴻章創現代化企業開端】

在歷史課本中，李鴻章的一生評價兩極，但他推動「洋務運動」的貢獻不容抹滅。他不僅親手討伐太平軍、參與中法與甲午戰爭，更目光長遠地創辦了開平礦務局、上海電報總局及唐胥鐵路等現代化指標。儘管多數晚清企業已在歷史洪流中消亡，唯獨有一間企業不僅存活至今，甚至壯大成為全球頂尖的金融與實業集團。

【打破外商壟斷！清朝自建輪船業內幕】

回溯古代中國與列強通商，海運主導權長期掌握在西方人手中。受到清朝長期「閉關鎖國」的拖累，本土輪船技術凋零，清政府被迫花費巨帑向外國購買二手設備。面對外商的壓榨，李鴻章深刻體會到「造船不如買船，買船不如自辦」的急迫性，決心成立一家屬於中國人的輪船公司，奪回海洋貿易的主權。

【首創官督商辦！1872年清廷核准歷史轉折點】

西元1872年，李鴻章正式向清廷呈上《試辦招商輪船折》，大膽提出「官督商辦」的超前理念。這套制度強調由民間商人出資、按商業邏輯運營，政府則站在監督與協調的立場，避免官僚氣息拖累企業成長。這項建議在三天內便獲得清政府火速批准，開啟了中國近代企業制度的新篇章。

李鴻章開啟了中國近代企業制度的新篇章。

【從海上霸主到招商銀行！世界500強的誕生】

1872年12月26日，中國首家近代運輸企業「輪船招商局」在上海正式掛牌，並由唐廷樞擔任首位總辦。公司規模迅速擴張，據點遠達日本與新加坡。隨後，該體系在1896年投資創立了中國近代第一家銀行「中國通商銀行」，這正是現代「招商銀行」的重要根基。

根據最新數據顯示，這份源自李鴻章之手的「清朝遺產」依然傲視群雄。招商銀行在2025年《財富》世界500強排行榜中位居第193位，這間跨越150年歷史的老牌企業，已成為晚清洋務運動留給後世最具價值的活古蹟。

值得一提的是，歷史學家雷頤指出，李鴻章是中國現代化轉型初期最重要的推手，衝破阻力創辦了招商局及銀行體系。中央研究院院士劉廣京與學者黎志剛的研究亦證實，1872年成立的「輪船招商局」作為中國首家近代民族企業，其「官督商辦」模式成功打破外商壟斷，為今日招商局集團與招商銀行的世界級規模奠定了堅實基礎。

