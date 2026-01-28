李鴻鈞代理監察院長職務 賴清德：陳菊復健需要更長時間、盼早日康復

賴清德希望陳菊早日康復。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 監察院長陳菊因腦血管阻塞休養已逾一年，總統府今（28）日發布總統令指出，陳菊已請辭，並予以免職。對此，總統賴清德表示，陳菊中風第一時間就提出辭呈，但他認為好好復健，有機會繼續為社會服務。不過，他說，復健需要更長時間，最近陳菊又提出辭呈，「我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復」。

總統府今下午發布總統令指出，「監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年2月1日生效。」

民進黨今晚舉辦尾牙，賴清德在會後受訪表示，陳菊是美麗島的受刑人，一生為台灣的民主奮鬥，令人欽佩。他說，陳後來接續擔任國民大會代表、高雄市市長、總統府秘書長、監察院院長，為國家、為社會，也為人民做出貢獻。

賴清德指出，前不久，陳菊因為中風身體不方便，在第一時間就提出辭呈。當時他認為，如果好好復健的話，陳菊是有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務。

賴清德表示，後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓陳菊專心進行復健的工作，所以最近陳菊又提出辭呈，「我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復」。

賴清德並說，他同時請監察院副院長李鴻鈞代理陳菊的職務。

