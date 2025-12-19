李鴻鈞率委員巡察行政院 點名打詐成效需改進

監察院副院長李鴻鈞今（19）日率領全體監察委員巡察行政院，公布第六屆職權行使成果。統計顯示，自109年至今共彈劾205人、通過478件糾正案，並建議修正375項法規。

監察院副院長李鴻鈞率領全體監察委員巡察行政院。（圖／監察院）

會議中，監察院針對高中以下學校體育班、運動代表隊教練涉及性平、暴力體罰、霸凌等問題提出檢討。李鴻鈞強調，部分行政機關辦理業務所依據的法令，與當前社會環境已有脫節情形，要求相關部會研究改進。本年度建議修正的77項法規中，已有31項完成修正。

此外，監察院也針對打詐政策提出回顧與檢討，要求行政院說明打詐成效與未來改進方向。行政院長卓榮泰回應表示，監察院提出的調查報告都是施政重要參考，希望兩院各司其職、彼此合作，一起解決國人關心的問題。

今年一月至十二月九日，監察院共通過彈劾案27件、被彈劾人數40人，通過糾正案86案。其中行政院暨所屬機關遭糾正73案次，各縣市政府暨所屬機關遭糾正52案次，顯示監察權持續發揮政府施政外控機制功能。

