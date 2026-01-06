李麗娟恐列貪汙被告 她諷：柯文哲一句「焦土政策」反讓黃國昌狗仔園區燒起來

週刊爆料，李麗娟遭約談恐列貪汙被告，吳靜怡嘲諷，柯文哲一句「焦土政策」反讓黃國昌狗仔園區凱思國際燒起來。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵等爭議，週刊今（6）日再爆料，專案小組已約談凱思國際負責人李麗娟，證明凱思的實際負責人就是黃國昌，李麗娟的說詞明顯與物證兜不攏，恐被改列貪汙被告，黃國昌所設的防火牆已遭突破。對此，政治評論員吳靜怡表示，黃國昌防火牆崩塌，會不會從違法跟監延燒到收受賄款？即將成為土城蔥燒焦阿巴？

吳靜怡發文提及，鏡週刊報導，檢調專案小組掌握關鍵證據首度約談凱李麗娟，本案原被視為黃國昌的「防火牆」人物，卻出現重大突破，檢調已比對完成相關金流，證據指向黃國昌為凱思國際實際負責人，而李麗娟則被懷疑只是名義人頭，供詞與金流不符，恐因此改列貪污被告。

廣告

報導指出，李麗娟以表面行政人員收入，難以解釋其與凱思國際、求真民調等資金往來超過千萬元的背後金額，加上指名安排人選擔任《民報》董事長等行為，都被檢調視為明顯有「犯意聯絡與行為分擔」嫌疑。

民眾黨不涉及違法很難？吳靜怡直言，前黨主席柯文哲一句「焦土政策」，反而讓黃國昌的狗仔園區凱思國際燒了起來，金流疑雲與制度信任危機，外界好奇，黃國昌會不會成為「蔥燒焦阿巴」蹲進土城。

