李麗娟恐列貪污被告、岳父強占學產地？黃國昌嗆：想羅織入罪 放馬過來

民眾黨主席黃國昌遭爆涉指揮狗仔集團跟監政敵，該集團在凱思國際名下，檢調調查黃是否涉貪，據《鏡週刊》報導，檢調跨年前約談凱思國際負責人李麗娟，並過濾相關金流，證明黃才是實際負責任，下一波的約談對象恐就是將卸任立委的黃國昌。此外，週刊也爆料，黃國昌建商岳父高熙治過去曾非法占用學產地逾百坪等爭議。黃國昌今（6日）痛斥，想要羅織入罪，放馬過來。

民眾黨上午召開「賴政府惡意賴帳——民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，黃國昌、黨秘書長周榆修、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文、總會長黃啟澤、律師賴苡安出席。

會後接受媒體聯訪，被問及《鏡週刊》報導，黃國昌直言，剛提到黨檢媒三位一體的《鏡週刊》，他看了只有一個感想，在新的一年還是沒什麼長進。更令人遺憾的是，整個國家司法的公信力已經被民進黨政府的黨檢媒三位一體快玩殘了。

黃國昌說，就像前黨主席柯文哲講的，現在整個檢調系統、法務部唾面自乾，他簡單請教一件事，特定的人有沒有被約談、講了什麼，《鏡週刊》怎麼知道？是通靈嗎？如果不是檢調違反偵查不公開，姑且不講內容正不正確，最根本的問題是，「誰違反偵查不公開？」又在刻意片面地洩漏扭曲的內容給《鏡週刊》進行媒體炒作，「想要羅織入罪，放馬過來！」

黃國昌痛批，《鏡週刊》在那邊亂寫，相關的訴訟他都已提起了，可負責任跟大家講，他們所進行的訴訟程序沒有偵查不公開問題，若看到《鏡週刊》、《鏡電視》交給法院的答辯狀，真的看了會噴飯。《鏡週刊》說有人爆料這樣講，所以就這樣寫？這是現在新聞傳播學院教的新聞倫理、新聞專業跟記者查證義務嗎？

黃國昌質疑，誰爆料、證據是什麼，通通都沒有？唯一答辯是有人爆料，真的太可笑，《鏡電視》之前胡說八道，要他們道歉，還理直氣壯說有查證，但看了答辯狀，他也是快噴飯，說什麼只是轉載《鏡週刊》，不關我們的事？自己寫的答辯狀，要不要貼在公司網站上，給人家看看？丟人現眼！

至於《鏡週刊》報導，黃國昌岳父高熙治積欠租金、占用學產地的官司，高提出「停止執行」及「債務人異議之訴」，並指高的委任律師洪肇彤與黃國昌的關係密切，洪曾是時力黨團助理。黃國昌反問，「我岳父請律師依法主張他的權益，到底有什麼問題？」他嗆記者「你的問題本身恐怕邏輯就有問題」。

