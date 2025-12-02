李麗娟是萬用人頭？黃國昌怒嗆鏡週刊法院見

▲民眾黨主席黃國昌近期回應《鏡週刊》多次爆料，均表示報導不實。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.29）

[NOWnews今日新聞] 《鏡週刊》近期多次指控民眾黨主席黃國昌私養狗仔隊，疑似透過凱思國際支付薪資，並找來和狗仔隊無關的李麗娟擔任負責人，設立斷點，更疑似透過凱思國際收受台雅集團的委託質詢個案。而種種指控若為真，恐踩司法紅線。對此，黃國昌則多次回應報導不實、根本不認識李麗娟，並針對《鏡週刊》今（2）日指出李麗娟實為人頭，黃國昌才是凱思背後藏鏡人，黃國昌怒嗆，《鏡週刊》為配合黨檢媒三位一體，不斷胡謅故事，卻自始至終提不出任何證據，他已提起告訴，不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。

《鏡週刊》今披露，李麗娟實為一私設安親班輔導老師，專替黃家、高家親友照顧小孩，黃國昌不可能不認識，且目前相關證據都顯示，李麗娟只是凱思掛名的負責人，發薪水、指揮調度跟拍，完全與她無關，她和匯錢進入凱思的企業負責人、金主等也毫無聯繫及互動，等於坐實黃國昌就是凱思藏鏡人的身份。

針對該報導，黃國昌辦公室今也火速發出回應3點表示：



一、 不斷指著黃委員鼻子罵狗仔的《鏡週刊》，實際上才是派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構，呼籲相關單位應介入調查《鏡週刊》長期跟拍孩童所涉犯之法律責任，並遏止此惡行繼續發生，絕不是《鏡週刊》用「人物已變裝處理」就可以推諉塞責。



二、 黃委員親屬一向奉公守法，與非法引入外資注資的鏡傳媒裴偉不同，《鏡週刊》為配合黨檢媒三位一體，不斷胡謅故事，卻自始至終提不出任何證據，如今為達目的竟使出跟拍騷擾孩童的惡劣手段，台灣社會無法容忍。



三、 對於《鏡週刊》近數月諸多不實、烏龍報導，黃委員業已提起告訴，即不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。

