李麗娟是黃國昌貪污案破口？ 黃帝穎提3大法律「必考題」！指「說法與證據及金流不符」：7年徒刑偽證罪責、依共犯訴追

民眾黨主席黃國昌遭爆「養狗仔」跟監政敵爭議，週刊昨（1日）再披露，黃國昌用來支付狗仔薪水的凱思國際公司，其負責人李麗娟真實身分是安親班的輔導老師，卻遭黃國昌安插擔任凱思負責人，用以製造斷點，「李麗娟恐成黃國昌貪汙案破口」。對此，律師黃帝穎指出，李麗娟是否是黃國昌狗仔公司人頭有三大法律必考題，證明收賄人頭。

根據《鏡週刊》報導，黃國昌狗仔基地人頭老闆、凱思國際負責人李麗娟的真實身分，就是黃國昌妻子高翔娘家長期聘雇的安親班老師，而由黃國昌小姨子高翬經營的安親班，已悄悄從北市民生社區搬到仁愛路四段一處辦公大樓重起爐灶，黃國昌的小姨子高翬及家人，也轉移到這處新陣地。《鏡週刊》指出，高翬11月下旬火速解散凱思國際的上層公司、耘力公司，「滅證意圖濃烈」。

對此，黃帝穎直指，李麗娟是否為黃國昌狗仔公司人頭，有三大法律必考題，證明收賄人頭：

一、李麗娟認識臺雅集團董座嗎？憑什麼收款200萬元？

二、李麗娟接受臺雅投資入股嗎？曾提供財報及投資評估報告給臺雅？

三、李麗娟的凱思已被檢方查獲至少四個狗仔勞健保都在凱思，李麗娟拿著講義、擦手巾到安親班上班可能指揮狗仔？週刊多次揭露狗仔對話截圖顯示黃國昌指揮，李麗娟有無更強證明自己經營凱思？

黃帝穎表示，這些問題是必考題，李麗娟可能先被證人傳喚，只要說法與證據及金流不符，說法與其他證人如臺雅證詞出入，違反經驗法則。他指出，除了有七年以下徒刑的偽證罪責，李麗娟更可能遭認定僅是黃國昌收賄的人頭，依共犯訴追。

