李麗娟曝光、高翬涉滅證？黃國昌辦公室怒了 要檢調查鏡週刊

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌日前陷入養狗仔醜聞，週刊今曝光涉養狗仔的「凱思國際」人頭負責人李麗娟，而凱思的上層公司、由黃國昌小姨子高翬成立的耘力公司在11月下旬解散，疑有滅證意圖。對此，黃國昌辦公室怒斥，不斷指著黃委員鼻子罵狗仔的鏡週刊，實際上才是派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構，呼籲相關單位應介入調查鏡週刊長期跟拍孩童所涉犯之法律責任。

黃辦回應，不斷指著黃委員鼻子罵狗仔的鏡週刊，實際上才是派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構，呼籲相關單位應介入調查鏡週刊長期跟拍孩童所涉犯之法律責任，並遏止此惡行繼續發生，絕不是鏡週刊用「人物已變裝處理」就可以推諉塞責。

黃辦稱，黃委員親屬一向奉公守法，與非法引入外資注資的鏡傳媒裴偉不同，鏡週刊為配合黨檢媒三位一體，不斷胡謅故事，卻自始至終提不出任何證據，如今為達目的竟使出跟拍騷擾孩童的惡劣手段，台灣社會無法容忍。

黃辦強調，對於鏡週刊近數月諸多不實、烏龍報導，黃委員業已提起告訴，即不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。

