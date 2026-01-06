李麗娟遭約談恐列貪汙被告？黃國昌反嗆週刊

▲民眾黨主席黃國昌反嗆週刊報導，「在新的一年還是沒什麼長進」。。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌去年遭週刊踢爆，找記者及狗仔隊跟監特定政治人物，鏡週刊今（6）日報導，專案小組在跨年前夕首度約談凱思國際負責人李麗娟，由於相關金流已過濾完成，證明黃國昌才是凱思國際的實際負責人，李麗娟則是黃涉貪的幫助犯。對此，黃國昌今（6）日反嗆週刊報導，「在新的一年還是沒什麼長進」。

民眾黨中央黨部今日舉行「賴政府惡意賴帳-台灣民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，宣布將為退休警消啟動團體訴訟，和警消人員共同站出來討公道。會後媒體聯訪時詢問今日鏡週刊報導內容，黃國昌聽到後先是大笑一聲，黨檢媒三位一體鏡週刊今天又出了一堆東西，他看的感想是「在新的一年還是沒什麼長進」，更令人遺憾的是整個國家司法的公信力已被民進黨「黨檢媒三位一體」快要玩殘了。

黃國昌說，就像民眾黨前主席柯文哲說的，現在檢調系統加上法務部是唾面自乾，特定人有沒有被約談講了什麼，鏡週刊怎麼會知道？是會通靈嗎？如果不是檢調違法偵查不公開，刻意洩漏扭曲內容給鏡週刊，進行媒體炒作，想要羅織入罪放馬過來。

黃國昌痛批《鏡週刊》亂寫，他可以負責任說，他做的訴訟程序沒有偵查不公開問題，看了鏡週刊跟鏡電視的答辯狀，真的會噴飯，鏡週刊說有人爆料他們這樣寫，誰爆料就寫，完全沒有查證，真的太可笑。鏡電視之前胡說八道要他們抱歉，鏡電視理直氣壯說有查證，答辯狀說「他們只是轉載鏡週刊，不關我們的事,你們自己的答辯狀要不要放在網站上給大家看，真是丟人現眼。」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



