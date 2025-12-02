李麗娟首度曝光 恐成狗仔昌涉貪破口2／週刊爆捲狗仔案「小姨子急滅證」？ 黃國昌：親屬奉公守法、已提告

民眾黨主席黃國昌遭到鏡周刊爆料疑似透過凱思國際收賄，目前已成檢調偵辦重點，週刊進一步接露黃國昌的小姨子高翬在11月下旬火速解散耘力公司，而耘力公司之前成曾經注資凱思國際，這個時間點解散也遭到質疑恐涉滅證，對此黃國昌表示已經提告《鏡週刊》。根據法界人士分析，即便是紙上公司也可能是人頭。而在政壇中，最典型的例子是無黨籍雲林縣議長黃凱涉嫌在光電弊案中，透過人頭成立的公司收賄上千萬元遭起訴。

戴著棒球帽，被調查官一左一右帶進新北地檢署，雲林縣議長黃凱設立人頭公司，涉嫌收受光電廠商不正利益上千萬向縣府施壓，先前檢方發動搜，議長黃凱一度也否認設下斷點，最後被檢方查出雙方密約，人頭公司也被揪了出來，不只黃凱遭到起訴，前任議長也同樣因為光電案被判刑。

在2023年時任國民黨籍雲林議長沈宗隆，同樣透過朋友公司充當白手套，在風電弊案收賄2000萬元，遭判刑3年6月，現在週刊爆料，黃國昌小姨子高翬在2016年成立耘力公司，疑似注資凱思國際100萬，就在狗仔門事情擴大後，在今年11月悄悄解散耘力，被質疑有滅證之虞。

立委（國）徐巧芯：「黃國昌委員家裡情況不了解，我跟他只有國會認識，也不認識太太、小姨子，我不了解有沒有司法調查，由他來回應，貿然回應講錯的不好意思。」立委（民）吳思瑤：「黃國昌最近爭議多，司法爭議還有民眾黨眾叛親離，黃國昌最好誠實面對，要圓一個謊，要圓很多謊，他的家族集團都有密切關係，不管作為人流金流替黃國昌家人事業，聽說密切關係。」

連支持藍白合的好友都避而不談，黃國昌則持續回擊週刊，嗆說法庭上見，隨著週刊每周一報，黃國昌想要止血，恐怕只會怕有些困難。





