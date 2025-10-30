李麗芬悼「臭坣娜」：少了一個可以嫉妒的對象
59歲美聲天后坣娜本月16日因胰臟癌病逝，低調的她生前要求家人不要對外公開消息，安靜優雅地走完人生最後一程，消息傳開，不少藝人都發文哀悼；唱紅〈得意的笑〉、〈愛江山更愛美人〉的另一位女歌手李麗芬忍不住發文抱怨坣娜悄悄離世，說：「臭坣娜，我才驚覺，我少了一個可以嫉妒的對象」。
李麗芬昨發文自嘲和坣娜是演藝圈中著名的「兩個怪咖」，兩人都外冷內熱、個性孤僻，沒想到坣娜還認養了21個小孩，李麗芬更回憶：「妳曾經希望我去妳的瑜伽教室練瑜伽，我說妳很像教官、我是管不住的人」，並透露坣娜有如仙女，長年過了中午就不進食，「以妳的個性，我推測，很快地、妳會在極樂世界，教導並督促眾神做瑜伽」，並祝福她「一路順風」。
施易男則分享和坣娜過去一起演出《愛情來了》的劇照，「謝謝妳留下美好的聲音及影像陪伴著我們，妳獨特的氣質、低調及內斂的溫暖永在我心中，祝福沒有病痛一路好走...自由了...因為無常讓我們更要珍惜生活的日常！」
丁寧表示，近年常覺得死亡離自己不遠，特別擔心小孩，「前幾天我跟馬修交代一些事，馬修覺得我想太多，但是我覺得在我們這個年紀想到這個是必要的，把該交代的事情說了我自己也比較放心」，並表示每個人都有它的時間，希望離開時沒對不起任何人，就是時間到了。想到坣娜離開，「妳留下來很多，我們都記住的事，這一趟，走得精彩絕倫。好走，成為光，妳是光，抬起頭就會看到的光。謝謝妳，走過人間。」
其他人也在看
坣娜32年前遭酒駕撞「喪失記憶」！今傳病逝留無限追思
娛樂中心／周孟漢報導過去曾唱紅歌曲〈奢求〉、〈抱緊一點〉、〈解藥〉等經典歌曲的「情歌女王」坣娜，在2017年嫁給身家逾280億台幣的「四星國際」董座薛智偉後，便逐漸退出螢光幕，專心瑜伽事業。不料，今（29）日卻傳出她因紅斑性狼瘡病逝，享年59歲，消息曝光後震驚各界，但早在1993年，她就曾因嚴重車禍留下後遺症，如今卻傳出離開人世，令粉絲們既震驚又不捨。民視 ・ 1 天前
坣娜疑因胰臟癌病逝！郁方曝兩人私下交集 不捨嘆：她高冷又溫暖
女歌手坣娜（原名唐娜）曾以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲紅遍華語歌壇，29日傳出已於10月16日因胰臟癌病逝，享年59歲，震驚演藝圈。資深藝人郁方30日出席舞台劇《半里長城》笑噴版彩排記者會時，也透露了和坣娜私下交集。中天新聞網 ・ 18 小時前
台中市府豬瘟疫調狀況外 市議會也要組專案小組調查了
台中爆非洲豬瘟疫情破口，衝擊全台養豬上下游產業，甚至不少小吃店、攤商被迫放「無肉假」，中央忙救火，但台中市政府疫調說法一變再變，連豬隻死亡數都「校正回歸」，各界撻伐錯失防疫時間，中央昨（29）日宣布成立10人疫調團隊，出手加速釐清盲點；台中市議會黨團協商後也決定成立「台中市非洲豬瘟調查專案小組」，緊自由時報 ・ 1 天前
三鶯線年底完工 這站均價2字頭最便宜
新北捷運三鶯線，預計今年底完工、明年3月通車，且串聯桃園的「三鶯線延伸八德段」綜信傳媒 ・ 1 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
等嘸代駕酒後移車！周孝安涉酒駕今遭起訴 經紀人無奈回應了
藝人周孝安驚傳10月25日凌晨4時許酒駕遭逮，據了解，他在大安區忠孝錢櫃前被巡邏員警攔查，酒測值達每公升0.28毫克，當場被依公共危險罪送辦。檢察官複訊後諭知無保請回；30日台北地檢署依法起訴周孝安，並聲請簡易判決處刑。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
〈奢求〉原唱坣娜驚傳病逝！享年59歲 紅斑性狼瘡舊疾惹疑
女歌手坣娜（原名唐娜）曾以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲紅遍華語歌壇，今（29日）驚傳，已於10月16日病逝，享年59歲，消息曝光後，令演藝圈與粉絲震驚不已。中時新聞網 ・ 1 天前
神扯！張宗憲早該驅逐出場被「聊天室」球迷提醒才發現！多打4分鐘還拿3分
體育中心／綜合報導TPBL職籃場上發生大烏龍！29日晚間在高雄全家海神主場迎戰福爾摩沙夢想家的比賽中，夢想家球員張宗憲因為單場累積1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，早就應該被驅逐出場，不過包括聯盟、裁判、紀錄台、裁判和臨場技術委員竟然都沒有發現這件事情，讓張宗憲繼續在場上多打了4分4秒，最後還是經過直播「聊天室」球迷發現才將張宗憲緊急驅逐出場，但他在期間拿下的3分和數據都照算。FTV Sports ・ 1 天前
坣娜最後一口氣「在摯愛身旁離世」 民歌天后不捨曝「最後見面」細節惹淚崩
被外界譽為「美聲歌后」的坣娜，唱紅《奢求》《自由》等代表作，但29日傳胰臟癌病逝，享年59歲。民歌天后鄭怡昨（29日）在臉書證實死訊，透露坣娜最後是在愛她的先生身旁過世，並曾要求常來探望的友人，要對外保守秘密。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
舒淇親自揭童年躲衣櫃陰影 邱澤演壞爸爸拜託觀眾「不要討厭我」
由影后舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》即將上映。電影上映前釋出幕後花絮〈女孩與男人篇〉，揭開了劇中幾場令人窒息的情感對峙背後，導演與演員們的真實心境與創作過程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
最新消息！歌手坣娜驚傳病逝 享年59歲
即時中心／廖予瑄報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，因紅斑性狼瘡舊疾復發病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已，圈內好友也證實，她在於10月16日過世。她的臉書貼文最後寫下，「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」如今讀來格外令人鼻酸。民視 ・ 1 天前
過世兩週消息才曝光！坣娜罹癌人生謝幕 追思會訂在這一天
昔日玉女歌手坣娜昨（29日）驚傳過世，享年59歲，消息曝光震驚娛樂圈。不過其實她早在本月16日就因癌症撒手人寰，消息卻過了2週才意外曝光，據傳原因在於親友希望讓她「平靜離開」，因此保密；坣娜人生謝幕，追思會預計將在今年12月15日舉行。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
小S神預言！粿粿節目上保證「不會出軌」 影片被挖出：迴力鏢打回來了
范姜彥豐29日在社群上傳影片，控訴妻子粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），引起外界譁然。隨著風波延燒，網友也挖出兩人過去上小S節目《小姐不熙娣》的片段，當時他們甜蜜同框，粿粿一句「不會出軌！」如今成了最大的反諷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
發哥趕見最後一面 香港「綠葉王」許紹雄凌晨離世享壽76歲
資深港星許紹雄昨（27日）驚傳病危入院，消息震驚演藝圈。包括乾女兒佘詩曼、黎芷珊、苗僑偉夫婦、黃宗澤、林峯等圈中好友紛紛趕往醫院探望。然而今（28日）「香港01」率先報導，許紹雄家人透過生前摯友黎芷珊向媒體公布，許紹雄因癌症導致多重器官衰竭，已於今日凌晨安詳離世，享壽76歲。鏡報 ・ 2 天前
台灣人「吃飯內用習慣」掀共鳴 大票人點頭：不自在
每到假日或用餐尖峰時段，許多餐廳為了提高翻桌率，常會詢問客人是否願意與他人併桌，一名女子觀察到，台灣人普遍不習慣與陌生人共桌，即使店內客滿，也多半寧願等待空位或選擇外帶，貼文曝光掀起討論，許多人紛紛表示，除了百貨美食街不得已需要併桌，在其他店家「吃飯是個人時間，不希望被打擾」。中時新聞網 ・ 1 天前
坣娜驚傳過世享年59歲！與夫婿創辦全台首個猶太人社區中心 最後臉書貼文充滿祝福
歌手、演員坣娜於10月29日傳出過世消息，據傳她長年受紅斑性狼瘡炎所苦，這次復發她於10月16日過世，享年59歲。近年她注重養生與性靈生活，與猶太籍夫婿創辦全台首個猶太人社區中心，讓猶太人有安心活動的空間，也推廣猶太文化信仰。景點+ ・ 1 天前
坣娜傳逝世昔曝「紅斑性狼瘡」纏8年！嘆：像「火燒身」
娛樂中心／徐詩詠報導過去影歌雙棲、被外界譽為「美聲歌后」的坣娜，曾唱紅《奢求》、《自由》等代表作。近期鮮少公開露面的她，選擇和企業家老公薛智偉，努力營運猶台文化交流協會 (JTCA) ，如今卻傳出逝世消息。坣娜過去曾提到自己飽受病痛纏身長達8年，當時她呼籲現代人應減少情緒，自己也以積極樂觀的心態面對人生，強調「好好活著」。民視 ・ 1 天前
坣娜59歲病逝！生前「最後貼文」曝光：人生是一趟單程票
坣娜59歲病逝！生前「最後貼文」曝光：人生是一趟單程票EBC東森娛樂 ・ 1 天前
「綠葉之王」許紹雄病逝！ 享年76歲
香港資深藝人許紹雄今(28)日被證實病逝，因癌症引發器官多重機能衰竭在今晨安詳離世，享年76歲。消息一出，不只震驚香港演藝圈，也被多家外媒跟進報導。根據《香港01》報導，許紹雄家人透過友人黎芷珊表示，...華視 ・ 2 天前
合約綁到2029！NewJeans不服上訴 ADOR營收暴跌72％業界嘆：雙輸
韓國女團NewJeans的合約糾紛今（30日）迎來一審敗訴結果，首爾法院宣判NewJeans需回歸ADOR旗下，直到2029年合約期滿前都非自由身。而她們的律師今也正式發聲，即刻上訴。鏡報 ・ 22 小時前