李麗芬悼「臭坣娜」：少了一個可以嫉妒的對象

59歲美聲天后坣娜本月16日因胰臟癌病逝，低調的她生前要求家人不要對外公開消息，安靜優雅地走完人生最後一程，消息傳開，不少藝人都發文哀悼；唱紅〈得意的笑〉、〈愛江山更愛美人〉的另一位女歌手李麗芬忍不住發文抱怨坣娜悄悄離世，說：「臭坣娜，我才驚覺，我少了一個可以嫉妒的對象」。

李麗芬昨發文自嘲和坣娜是演藝圈中著名的「兩個怪咖」，兩人都外冷內熱、個性孤僻，沒想到坣娜還認養了21個小孩，李麗芬更回憶：「妳曾經希望我去妳的瑜伽教室練瑜伽，我說妳很像教官、我是管不住的人」，並透露坣娜有如仙女，長年過了中午就不進食，「以妳的個性，我推測，很快地、妳會在極樂世界，教導並督促眾神做瑜伽」，並祝福她「一路順風」。

施易男則分享和坣娜過去一起演出《愛情來了》的劇照，「謝謝妳留下美好的聲音及影像陪伴著我們，妳獨特的氣質、低調及內斂的溫暖永在我心中，祝福沒有病痛一路好走...自由了...因為無常讓我們更要珍惜生活的日常！」

丁寧表示，近年常覺得死亡離自己不遠，特別擔心小孩，「前幾天我跟馬修交代一些事，馬修覺得我想太多，但是我覺得在我們這個年紀想到這個是必要的，把該交代的事情說了我自己也比較放心」，並表示每個人都有它的時間，希望離開時沒對不起任何人，就是時間到了。想到坣娜離開，「妳留下來很多，我們都記住的事，這一趟，走得精彩絕倫。好走，成為光，妳是光，抬起頭就會看到的光。謝謝妳，走過人間。」

