李一桐妖虐戀掀追劇潮 成毅甘願為愛折壽10年救蜘蛛精
【緯來新聞網】由古裝男神成毅與人氣女星李一桐主演的古裝奇幻劇《天地劍心》開播即掀起熱潮，短短數小時便強勢登頂平台熱度榜，成為年末最受矚目的爆款新劇，這也是兩人拍攝完《英雄志》後再次合作，默契十足、CP感爆棚。昨晚（29日）成毅與李一桐上線陪與觀眾追劇，看到萬劍穿心的虐心名場面時，兩人都忍不住落淚，真摯的情緒反應掀起討論，相關片段也瞬間衝上熱搜。
成毅與李一桐上演萬劍穿心的虐心名場面。（圖／iQIYI提供）
最新進度第12集中，王權富貴在萬劍齊發之下仍堅持以肉身護著清瞳的場景被譽為悲劇美學天花板，這也是王權富貴從麻木的兵器蛻變為執劍人的關鍵點，他不再僅是服從，而是為守護所愛之人揮劍，他飽含情意的「如果我們能活著出去的話，萬水千山，你願意陪我一起看嗎？」告白，更是令觀眾動容，成為全劇最具共鳴的片段之一。
成毅與李一桐上演萬劍穿心的虐心名場面。（圖／iQIYI提供）
劇組透露，萬劍穿心場景動用了約120台機械臂操控劍陣，透過事先的彩排定位、演員與機械節奏的嚴密配合降低拍攝風險，成毅在寒冷天氣裡反覆嘗試並徒手操控真火道具劍，雖然他因為拍攝導致肌肉拉傷與舊腰傷復發，但他仍堅持能實拍絕不用替身，近9成的高難度動作戲都由他親自上陣。
成毅飾演王權富貴，為救清瞳經歷萬箭穿心一瞬變白髮。（圖／iQIYI提供）
另外，劇中當清瞳尚處於小蜘蛛形態時，為了呈現出更加生動的表情，所有動作都是由李一桐親自演繹完成，在花絮中可以看到，李一桐穿著動態捕捉服裝，在完全沒有實物的綠幕前進行表演，錄下各種豐富的神情，再交由後製團隊將這些表情嫁接到CG蜘蛛精上，給觀眾耳目一新的感受。李一桐在劇中也受了不少苦，回憶被電擊刑求場景，她笑說：「我覺得自己像烤豬，因為我要做出被電到的樣子，必須全身不停抽搐，又得同時落淚痛哭，演起來真的很難受。我記得那天的天氣特別冷，我拍完後回看鏡頭，發現我頭上都在冒熱氣。」
成毅跟李一桐昨天上線陪觀眾追劇，女星寧靜也驚喜現身，吸引超過744萬人即時觀看，微博相關話題閱讀量單日破8億，熱度飆升。兩人追劇看得入迷，在看到萬劍穿心場景時，李一桐哭到用面紙遮臉，直呼「這段太好哭了！我拍攝當天哭到鼻塞，現在再看還是覺得鼻酸。」成毅也忍不住眼眶泛紅。回憶拍攝過程，李一桐對成毅過人的臂力感到訝異，她說：「我當時坐在他腿上，他可以直接把我捧起來抱住，勁兒可大了。」成毅則回應，那是因為她真的很瘦很輕。
李一桐在劇中也受了不少苦。（圖／iQIYI提供）
直播嘉賓寧靜看著兩人互動，笑著向成毅拋出犀利提問，「你為什麼要把小妖據為己有？」成毅羞笑回應說：「因為王權劍斬惡不斬善，清瞳是他要守護的善。」讓現場氣氛瞬間升溫，也令觀眾期待成毅與李一桐在後續劇情中的情感走向。
《天地劍心》故事承接《淮水竹亭》的悲劇世界觀，通過中年「王權弘業」（張智堯 飾）的回憶視角，巧妙地引用了劉詩詩與張雲龍的畫面，實現了兩代主角的夢幻聯動。該劇以王權家族為核心展開新篇章，描述自幼被當作一氣盟斬妖除魔終極兵器培養的「王權富貴」（成毅 飾），偶然間遇到了潛入王權家做間諜的蜘蛛精「清瞳」（李一桐 飾），清瞳的出現，讓富貴改變了對妖怪的看法。他甚至被清瞳的求生意志打動，甘願折損10年壽命助其化形成人，再以劍法相授護身，兩人的關係自此進入雙向救贖，富貴內心渴望自由、憧憬天下大同的信念被逐漸點燃，最後選擇帶著清瞳離開王權山莊，走上了自己所悟之道。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
《天地劍心》線上看 開播5大劇情看點！連動《淮水竹亭》劉詩詩、張雲龍虐心結局｜集數、播出平台一次整理
【文／徐瑞安】成毅、李一桐主演的古裝奇幻劇《天地劍心》正式開播，開場延續前作《淮水竹亭》，兩代人的悲劇宿命開啟新篇章，成毅飾演的王權富貴，繼承父母願望，從小被訓練為人界最強「兵人」，背負斬妖除魔使命，也因此失去生而為人的快樂，直到遇見了可愛的小蜘蛛妖「清瞳」，才為他日復一日的乏味日子，帶來了溫暖的情感。而《天地劍心》劇情不僅夢幻聯動劉詩詩、張雲龍主演的《淮水竹亭》，成毅、李一桐跨越種族的人妖之戀也令人好奇會如何發展，以下整理5大看點！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 天前
Netflix《水龍吟》、《暗河傳》、愛奇藝《天地劍心》接力開播出現三大巧合！每部都有常華森 將合作迪麗熱巴、李一桐
【文／曾心奕】近日《暗河傳》、《水龍吟》、《天地劍心》接力開播，巧的是，這三部劇竟有多達三個共同點，包含都是大男主劇、劉宇寧都有唱OST，以及常華森都有出演。這樣的巧合，在網路上掀起討論，微博甚至還出現「劉宇寧vs劉宇寧vs劉宇寧」的詞條。回歸戲劇面，常華森是近幾年受到關注的人氣小生，本文也將帶讀者了解，他在劇中扮演什麼角色。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
丁禹兮、宋茜談「叔嫂禁忌戀」 陳喬恩霸氣參演
丁禹兮與宋茜攜手主演古裝復仇劇《山河枕》，以禁忌叔嫂情緣為主軸，改編自墨書白同名暢銷小說，更找來陳喬恩特別出演霸氣長公主，華麗卡司與權謀愛戀的設定，使這部大女主劇集未播先熱。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
「女攤販」金世正 X 「世子」姜泰伍「靈魂互換、身份顛倒」羅曼史《月亮在江邊流淌》11/8 跟播上線！超爆笑預告搶先看｜播出平台、更新時間看這裡
目前古裝夯劇《暴君的廚師》正在熱播當中！值得注意的是，10月即將又有新一部古裝劇登場！新劇《月亮在江邊流淌》由姜泰伍、 金世正主演，並由《我們，家》的導演李東賢執導，該劇為為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》史劇版，劇情講述失去笑容的世子，與失去記憶的女攤販「靈魂互換、身份顛倒」羅曼史！該劇確定在10/31首播！該劇也在近日一連公開海報、預告等內容，掀起觀眾期待感！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 個月前
家人救了范姜彥豐一命 律師也示警「這1事」千萬不要做
家人救了范姜彥豐一命 律師也示警「這1事」千萬不要做EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
坣娜追思會傳12/15舉辦！好友田定豐悼念「你用生命教會我，什麼叫真正的修煉」
資深歌手坣娜驚傳在16日就已過世，享年59歲，昨29日消息曝光後，各界好友都相當不捨，本來有一說是因為紅斑性狼瘡復發，據悉她其實已經罹癌一陣子，最終是因為胰臟癌辭世，傳出追思會預計在12月15舉辦。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
《天地劍心》成毅為愛折壽10年 「萬箭穿心」救蜘蛛精李一桐
成毅與李一桐主演的《天地劍心》開播即掀熱潮，短短數小時便強勢登頂平台熱度榜，這也是兩人繼《英雄志》後再度合作，默契十足、CP感滿滿。昨晚（29日）成毅與李一桐上線陪觀眾追劇，當看到萬劍穿心的虐心場面時，兩人都忍不住落淚，真摯反應掀起熱議，相關片段更瞬間衝上熱搜。Yahoo娛樂訊息 ・ 9 小時前
Netflix《暗河傳》為什麼紅？打出武俠新規格！龔俊、常華森擦出兄弟火花 彭小苒飾演「第一美人」
【文／孔渠】由龔俊、常華森、彭小苒、楊雨潼主演的《暗河傳》，以華麗的武打場景為外衣，內裡卻是一場圍繞「權力與秩序」的搏鬥。故事改編自周木楠的同名小說，以江湖第一刺客組織「暗河」為背景，講述當權者衰老、內部勢力蠢蠢欲動之際，眾人如何在忠義與私念之間尋找生存縫隙。不僅用心設計的武打場面令觀眾著迷，其中的權謀搏鬥也令觀眾一追停不下來。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 18 小時前
一句「不准出門玩」奪命！9歲童情緒失控弒母…她臨終前哭喊：給我最後一個擁抱
巴西聖保羅南部帕雷利羅斯（Parelheiros）地區日前發生一起弒母悲劇，一名年僅9歲的男童只因被母親阻止出門玩耍，竟情緒失控持刀刺死親生母親，而這名母親在臨終前，還苦苦哀求「過來給媽媽最後一個擁抱」，讓人聞之鼻酸。由於男童未滿12歲，依照該國法律無法起訴，目前交由親屬照顧，全案仍待調查釐清。鏡報 ・ 15 小時前
粿粿外遇王子！網挖跨年影片嚇：明目張膽調情
粿粿外遇王子！網挖跨年影片嚇：明目張膽調情EBC東森娛樂 ・ 1 天前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 12 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 16 小時前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 13 小時前