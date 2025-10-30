李一桐妖虐戀掀追劇潮 成毅甘願為愛折壽10年救蜘蛛精
【緯來新聞網】由古裝男神成毅與人氣女星李一桐主演的古裝奇幻劇《天地劍心》開播即掀起熱潮，短短數小時便強勢登頂平台熱度榜，成為年末最受矚目的爆款新劇，這也是兩人拍攝完《英雄志》後再次合作，默契十足、CP感爆棚。昨晚（29日）成毅與李一桐上線陪與觀眾追劇，看到萬劍穿心的虐心名場面時，兩人都忍不住落淚，真摯的情緒反應掀起討論，相關片段也瞬間衝上熱搜。
成毅與李一桐上演萬劍穿心的虐心名場面。（圖／iQIYI提供）
最新進度第12集中，王權富貴在萬劍齊發之下仍堅持以肉身護著清瞳的場景被譽為悲劇美學天花板，這也是王權富貴從麻木的兵器蛻變為執劍人的關鍵點，他不再僅是服從，而是為守護所愛之人揮劍，他飽含情意的「如果我們能活著出去的話，萬水千山，你願意陪我一起看嗎？」告白，更是令觀眾動容，成為全劇最具共鳴的片段之一。
成毅與李一桐上演萬劍穿心的虐心名場面。（圖／iQIYI提供）
劇組透露，萬劍穿心場景動用了約120台機械臂操控劍陣，透過事先的彩排定位、演員與機械節奏的嚴密配合降低拍攝風險，成毅在寒冷天氣裡反覆嘗試並徒手操控真火道具劍，雖然他因為拍攝導致肌肉拉傷與舊腰傷復發，但他仍堅持能實拍絕不用替身，近9成的高難度動作戲都由他親自上陣。
成毅飾演王權富貴，為救清瞳經歷萬箭穿心一瞬變白髮。（圖／iQIYI提供）
另外，劇中當清瞳尚處於小蜘蛛形態時，為了呈現出更加生動的表情，所有動作都是由李一桐親自演繹完成，在花絮中可以看到，李一桐穿著動態捕捉服裝，在完全沒有實物的綠幕前進行表演，錄下各種豐富的神情，再交由後製團隊將這些表情嫁接到CG蜘蛛精上，給觀眾耳目一新的感受。李一桐在劇中也受了不少苦，回憶被電擊刑求場景，她笑說：「我覺得自己像烤豬，因為我要做出被電到的樣子，必須全身不停抽搐，又得同時落淚痛哭，演起來真的很難受。我記得那天的天氣特別冷，我拍完後回看鏡頭，發現我頭上都在冒熱氣。」
成毅跟李一桐昨天上線陪觀眾追劇，女星寧靜也驚喜現身，吸引超過744萬人即時觀看，微博相關話題閱讀量單日破8億，熱度飆升。兩人追劇看得入迷，在看到萬劍穿心場景時，李一桐哭到用面紙遮臉，直呼「這段太好哭了！我拍攝當天哭到鼻塞，現在再看還是覺得鼻酸。」成毅也忍不住眼眶泛紅。回憶拍攝過程，李一桐對成毅過人的臂力感到訝異，她說：「我當時坐在他腿上，他可以直接把我捧起來抱住，勁兒可大了。」成毅則回應，那是因為她真的很瘦很輕。
李一桐在劇中也受了不少苦。（圖／iQIYI提供）
直播嘉賓寧靜看著兩人互動，笑著向成毅拋出犀利提問，「你為什麼要把小妖據為己有？」成毅羞笑回應說：「因為王權劍斬惡不斬善，清瞳是他要守護的善。」讓現場氣氛瞬間升溫，也令觀眾期待成毅與李一桐在後續劇情中的情感走向。
《天地劍心》故事承接《淮水竹亭》的悲劇世界觀，通過中年「王權弘業」（張智堯 飾）的回憶視角，巧妙地引用了劉詩詩與張雲龍的畫面，實現了兩代主角的夢幻聯動。該劇以王權家族為核心展開新篇章，描述自幼被當作一氣盟斬妖除魔終極兵器培養的「王權富貴」（成毅 飾），偶然間遇到了潛入王權家做間諜的蜘蛛精「清瞳」（李一桐 飾），清瞳的出現，讓富貴改變了對妖怪的看法。他甚至被清瞳的求生意志打動，甘願折損10年壽命助其化形成人，再以劍法相授護身，兩人的關係自此進入雙向救贖，富貴內心渴望自由、憧憬天下大同的信念被逐漸點燃，最後選擇帶著清瞳離開王權山莊，走上了自己所悟之道。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 22 小時前
丁禹兮、宋茜《山河枕》上演禁忌叔嫂戀 陳喬恩長公主氣場壓陣
由《永夜星河》男星丁禹兮、《我們的翻譯官》宋茜主演的古裝復仇劇《山河枕》宣布10月30日登上Disney+。該劇改編自墨書白同名暢銷小說的大女主劇集，不僅有「事業腦姐姐 X 年下弟弟」的禁忌叔嫂設定，更找來陳喬恩特別演出霸氣長公主，備受期待。鏡報 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 21 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
胡瓜、陳亞蘭「黑臉變包青天」太狂！神祕短片一週飆破31萬次觀看
日前社群網路上一支僅10秒、標題為「真假包青天」的神祕短片引起爆炸性討論！影片中兩位氣勢磅礴的包青天同時登場，短短一週內即在各大社群平台衝出驚人的 31萬觀看人次，引發網友瘋狂猜測：「華視要重拍經典名劇《包青天》了嗎？」今（29日）答案揭曉，這支極具話題性的短片，原來是全新旗艦綜藝《週末最強大》的首波宣傳。而片中那兩位包青天，正是由綜藝天王胡瓜，以及金鐘視帝陳亞蘭刷上黑臉以幽默詼諧方式裝扮，讓網友們又驚又喜。鏡報 ・ 10 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 6 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
王子被控當小王掀風波！薔薔「脫口12字」現場突爆走：無法接受
「Sandy」吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔今（30）日三人出席記者會，過去薔薔曾錄製過《我愛黑澀會》被問及棒棒堂王子捲感情風波一事，薔薔秒回：「哎呀！那個我完全不認識」。藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，如今兩人傳出婚變，昨范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內自由時報 ・ 3 小時前
王子爆偷吃粿粿！《全明星》胡宇威揭私下互動
王子爆偷吃粿粿！《全明星》胡宇威揭私下互動EBC東森娛樂 ・ 1 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿昔讚他「能力強」網1分析：慕強沒錯
事實上，粿粿過去從在節目上說過自己喜歡有趣的人，不過范姜彥豐個性稍嫌無聊，先前受訪時，粿粿也特別讚嘆王子非常厲害，腦袋很有想法。網友分析，以粿粿個性自然會慕強，被能力好的王子吸引。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
粿粿婚變再添新料！王子舊片段「1對話」藏玄機？
娛樂中心／張予柔報導曾是中信啦啦隊成員、因《全明星運動會》紅隊經理一角走紅的藝人粿粿，2022年與模特兒范姜彥豐結婚，兩人婚後一度被外界視為圈內模範夫妻。未料今年卻多次傳出婚變，昨（29）日情勢全面失控，范姜彥豐在社群公開控訴妻子婚內出軌，對象竟是男星王子（邱勝翊），引爆演藝圈震撼彈。對此，王子火速發聲道歉，粿粿也出面否認部分指控，雙方各執一詞，風波持續延燒。民視 ・ 1 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前