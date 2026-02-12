李一桐春晚假唱穿幫！麥克風沒舉「就有歌聲傳出」 發紅包避談爭議引眾怒

2026年湖南衛視春晚上，李一桐與陳哲遠的合唱舞台引發討論。表演過程中，有幾次麥克風根本還沒舉到嘴邊，就已經有歌聲傳出來的狀況；兩人合唱時，李一桐也被拍到低頭整理裙擺，歌聲卻完全沒有受影響，讓「假唱」質疑衝上熱搜第一。

有網友檢視畫面，指出李一桐在演唱時，多次出現口型與聲音不同步的情況；相較之下，陳哲遠有比較明顯的氣息起伏。兩人互動橋段設計為共用一支麥克風，在直播環境下，有人質疑這樣的收音方式難以呈現真實現場音，不排除有預錄的可能。

支持者表示，李一桐本業是演員，跨界登台可能更重視整體舞台效果；再加上她近期腰傷復發，2月10日才剛被目擊站立困難，又在劇組與晚會間奔波，體力或許受到影響。也有人指出，晚會製作單位為追求零失誤，常要求藝人預錄，未必是藝人單方面能決定。

批評者則認為，若是假唱卻未處理好對嘴細節，會讓觀眾感到敷衍，甚至有「連對嘴都沒做好」的質疑聲浪。也有網友提到，專業歌手舞台機會有限，演員卻登台演唱還傳出假唱爭議，也反映出演藝圈資源分配失衡問題。

爭議爆發當晚，李一桐在微博發放總額49999元人民幣紅包，寫下「小年快樂」，但未正面回應假唱質疑，被部分網友認為是在轉移焦點、迴避問題。不過也有業內人士指出，許多製作單位追求零風險演出，才使藝人面臨假唱會被批評、真唱失誤也會被嘲諷的兩難處境。

