杏仁控快收！冬日必喝「柔暖系」 清心福全新口味暖心上市

【緯來新聞網】氣溫逐漸轉冷，街頭開始飄起各式熱飲香氣，最療癒的莫過於雙手捧著一杯溫暖的飲品。手搖飲品牌清心福全今年冬天，邀請大家一起喝進暖心香氣，推出三款杏仁系列飲品，包括白韻杏仁鮮奶、白韻杏仁奶、白韻杏仁頂級可可。以台灣人熟悉的東方杏仁香為主角，融合清心福全一貫的嚴選食材與細緻調味，打造濃郁滑順的「杏」福滋味。同時也力推桂圓鮮奶茶、芝麻奶茶、珍珠琥珀黑糖鮮奶與頂級可可拿鐵等經典冬季不敗飲品，一起暖暖過冬。

了新品白韻杏仁系列之外，還有冬季熱賣的多款暖心飲品，滿足寒冬味蕾。（圖／清心福全提供）

杏仁系列飲品使用的特級杏仁粉，皆由南杏研磨而成，香氣清新不刺鼻，清心福全執行長趙啟宏透露：「杏仁粉略帶有沙沙的口感，為了調整出最協調、最順滑的風味比例，研發團隊歷時三個月反覆測試。」不僅能完整呈現杏仁的自然甜韻與柔和香氣，口感也細緻綿密。其中「白韻杏仁奶」搭配醇正香濃的嚴選奶精，調出綿密細膩的療癒系滑順口感。入口後杏仁香氣在舌尖蔓延，奶韻溫柔收尾，是午後療癒心情的完美甜香飲品。

白韻杏仁奶。（圖／清心福全提供）

喜歡濃郁口感的乳香控，一定會愛上「白韻杏仁鮮奶」，選用崙背鮮乳加特級杏仁粉，奶香與杏仁香堆疊出豐厚層次，入口濃郁溫潤卻不失清爽，熱飲也能保持香而不膩。淡雅的堅果芬芳在口中綻放，是寒流來襲時最適合暖手、暖心的冬季首選。杏仁系列新品中，最具話題的莫過於「白韻杏仁頂級可可」，以東方經典的杏仁香為基底，融合香氣深邃的頂級可可，是柔和與厚實交織的創新風味，展現濃郁卻不甜膩的奢華感，是寒冷天氣裡最治癒人心的甜蜜飲品。

濃郁系暖飲必選白韻杏仁頂級可可。（圖／清心福全提供）

執行長趙啟宏表示，台灣人從小就熟悉杏仁搭配牛奶或甜品的風味，因此今年冬季特別推出杏仁系列，希望喚起大家記憶中的療癒香氣。無論是上班前需要一杯溫熱飲品喚醒活力，午後喝點甜香安撫疲憊心情，或夜晚想要一份溫暖陪伴，杏仁系列都能成為最貼心的冬日選擇。三款白韻杏仁口味新品即日起於全台清心福全門市販售，冷熱皆可選擇，還有冬季熱門不敗的經典飲品，桂圓鮮奶茶、芝麻奶茶、珍珠琥珀黑糖鮮奶與頂級可可拿鐵，趁著冬天正式來臨前，為自己準備一杯濃香、暖心、恰到好處的「杏」福滋味。

