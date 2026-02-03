杏仁核壞掉了？霍諾德91分鐘攻頂101 醫揭「無懼大腦」真相：凡人也能練

攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨日（1/25）以91分鐘徒手登頂台北101，震撼全球。醫界研究發現，他在恐懼下，大腦「警報器」杏仁核反應極低，他自評非天生異能而是「刺激不夠」。北醫主治醫師陳淑美分析，這歸功於長期「暴露療法」使理性的前額葉成功抑制恐懼警報，展現了大腦後天訓練重塑的極限。

根據外媒報導，霍諾德於2016年曾接受功能性磁振造影（fMRI）掃瞄研究。當研究團隊播放高空墜落、暴力等恐怖影像時，一般受試者的杏仁核會顯著活化，但霍諾德的反應卻幾乎呈現「靜悄悄」的狀態。

廣告 廣告

面對這項研究結果，霍諾德曾解釋：「不是我的杏仁核罷工，而是那點程度的刺激還不夠多。」他更幽默表示，如果掃描時，核磁共振的管子裡放一隻響尾蛇，他的杏仁核肯定會像聖誕樹一樣亮起來。

霍諾德強調，自己並非天生不怕死，而是透過長達數年的「減敏感法」訓練，這是數十年苦練的成果。「如果你對某種刺激暴露得夠久，你也會習慣。」

看更多：霍諾德也吃素！營養師提醒想用吃素瘦身有4地雷 掌握5原則更健康

攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨日（1/25）以91分鐘徒手登頂台北101。（圖／翻攝自Netflix）

醫師揭密警報機制：前額葉皮質擔任「理性總指揮」

陳淑美解釋，杏仁核是大腦深處的威脅偵測中心，猶如人體的「警報器」。當一般人透過視覺或聽覺接收到危險刺激時，訊息傳至杏仁核，會刺激下視丘與腦下垂體，促進腎上腺素分泌並活化交感神經，引發心跳加速、冒汗等「戰或逃」反應。

陳淑美進一步分析，霍諾德之所以能保持冷靜，關鍵在於大腦的前額葉皮質。前額葉負責理性判斷、記憶儲存與決策，扮演著大腦的「總指揮官」。

對於常人是致命危險的高空，因霍諾德擁有30年的專業攀爬訓練，前額葉皮質負責理性判斷與記憶儲存。霍諾德透過30年的專業訓練，在腦中建立強大的安全性記憶，進而主動抑制杏仁核的活化。

霍諾德的狀況與反社會人格不同，後者是對社會議題冷漠，而霍諾德在社交、情緒與認知功能上皆完全正常，僅是在特定風險下展現極致的理性控制。

看更多：101歲奶奶熬夜追劇、嗑洋芋片！醫揭反向養生3關鍵：做對這事比早睡重要

一般人也能練就「無懼」？ 醫曝「暴露療法」兩大禁忌

霍諾德的成功可歸因於醫學上的暴露療法。陳淑美指出，一般人若想以此克服焦慮，必須遵守以下原則：

循序漸進：

訓練須由簡入難。例如克服演講恐懼，應從對家人預演，再到小團體，最後才走向大眾，幫助前額葉建立「有能力處理」的新認知。





具備撤退機制：

大腦必須保有撤退機制，當危險超出處理能力時，必須懂得及時撤退，如同消防隊救災也需有應變措施。





避免創傷風險：

若缺乏技能便貿然挑戰，如一般人攀爬高樓，大腦因無法處理會產生嚴重恐懼，反而會加深負面記憶，讓杏仁核未來變得更敏感，適得其反。

看更多：體育主播跑出第二人生！田鴻魁50歲開始跑步 還帶爸媽、太太一起跑

◎ 圖片來源／翻攝自Netflix．艾力克斯霍諾德臉書

◎ 諮詢專家／陳淑美醫師

更多健康2.0報導

洗澡竟中毒？居家1設備可補助 最高1萬2快申請 額滿就沒了

精神健康十大新聞公布：北車隨機傷人、家暴父母、自殺翻倍 醫揭心靈危機

65歲領錢了！2月起老年年金最多可領6107元 這天開始入帳



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章