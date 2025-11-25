「杏壇歌手」把學生娶回家 交往3個月就送一克拉鑽戒求婚

陳昶均與愛妻陸依秀喜迎新生命。（欣代唱片提供）

「杏壇歌手」陳昶均宣布24日升格當爸，愛妻陸依秀（衣袖）凌晨在台安醫院順利誕下愛女「陳懿晴」，重2500多公克、母女均安。他甜喊：「現在一家三口真的幸福洋溢！」兩人從相識、相戀、閃婚到迎接新生命，只花 一年一個月，堪稱演藝圈最猛「彎道超車」。

提到與兩人的緣分，陳昶均透露愛妻原本陪爸媽報名陳昶均的歌唱班，第一堂課爸爸臨時無法上課，由她代理上陣，沒想到這一代課直接改變一生。陳昶均第一眼就覺得她氣質佳、做事俐落，隔月便聘請她當助理，處理文書與拍攝紀錄，朝夕相處下感情迅速升溫。

但戀情初期衣袖爸爸有意見，他回憶：「一開始是衣袖的爸爸不太諒解。」為了讓長輩安心，儘管才將往3個月，他立刻在12月買下 Tiffany 一克拉鑽戒求婚，希望正式給對方家庭一個交代。沒想到公證結婚、拿到證書後，又換成自己爸媽不開心，覺得結婚竟然完全沒講，陳爸爸甚至整整一年沒跟他說話。直到上週日陳爸、陳媽和小倆口一起坐下吃飯，一年的心結才終於化解，並在懿晴誕生後獲得長輩滿滿祝福。

更戲劇性的是，陳昶均坦言，兩人完全不知道在專輯記者會時衣袖已經懷孕，直到害喜，兩人才驚覺肚子裡已有愛情結晶，讓他既驚且喜，但因工作繁忙、戀情低調，一直沒有時間對外公布好消息。

兩人喜事一波多折，衣袖因有再生不良性貧血，醫生考量自然產風險，原安排26日剖腹，沒想到24日清晨竟突然開始有產兆。陳昶均急忙開車載愛妻衝往醫院，把衣袖送進產房後去停車，結果回來時，居然已聽到娃娃哭聲，孩子已經出生了！他激動說：「我一回來就聽到懿晴哭聲，真的當下就哭了。」

雖然兩人閃婚過程秘而不宣，但其實陳昶均早已在3月新科歌〈幸福的四季〉MV中偷偷將愛妻曝光，讓老婆在其中擔任女主角，先MV裡「先嫁給他」一次。如今一家三口幸福滿滿，兩人也計畫明年3月回加拿大補拍婚紗、6月舉辦喜宴。陳昶均笑說：「一切都來得太快太突然，但都是最好的安排。」

