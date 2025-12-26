杏輝促進銀髮健康發展 杏國擴大營收為目標
【記者柯安聰台北報導】杏輝藥品（1734）與杏國新藥（4192）26 日舉行聯合法人說明會。杏輝今年營運表現亮眼，截至今年11月，累計營收為30.5億元，年增率6.65%；2025年前3季EPS達1.39元，年增18.8%。
杏輝總經理白友烺表示，台灣正式邁入超高齡社會帶動了「剛性需求」，工研院亦預估，台灣銀髮產業產值可望於2025年突破3.6兆元，故近年公司亦隨之積極調整產品策略，聚焦具備高回購率與品牌黏著度的產品，特別是銀髮族常用之延緩衰老、抗疲勞、代謝、關節、腸胃、調節免疫與緩解過敏等相關產品，銷售表現明顯優於整體平均。杏輝憑藉過去40年的科研積累，所推出的「蓉憶記」（管花肉蓯蓉提取物）」、「活芯」(QH)、「敏益苓」(茯苓三萜菁萃物)等腦力與活動力保健產品，因具備科學實證，消費者回購率高，已成為長青型的產品。
該公司2025年已於藥品、保健食品及醫美保養品三大領域推出16項新品，已達到年初所規劃的進展，2026年亦將規劃推出20項新品的上市節奏，透過持續補齊產品線與通路深化，強化市場競爭力與成長動能，持續以穩健策略推動新品上市與查登。目前集團擁有163項19國專利的天然植提的原料已銷售至全球17個國家，在製劑外銷上，針對東協市場的佈局已開花結果，包括在泰國、馬來西亞、越南及印尼等地均有產品領證上市。未來將持續與日本大藥廠共同研發，代理引進日本優質產品，並利用宜蘭廠的高規格產能將產品逐步拓展東協市場。
圖：杏輝總經理白友烺（中）、杏輝財務長陳至孝（右）、杏國總經理王惠弘（左）舉辦聯合法說
杏輝財務長陳至孝表示，受惠於集團資源整合與產品組合優化，今年前3季累計營收相較於去年同期，年增8.5%，在產品組合優化帶動下，毛利率提升至 43.13%，較去年同期的38.73%，有了不小的成長，每股稅後盈餘年增18.8%，顯示策略已逐步反映於獲利結構，同時前3季集團存貨週轉次數從去年的2.31次提升至2.60次，顯示在營收成長的狀況下，供應鏈管理與銷售效率亦有在同步提升。加上隨著高齡人口增加，失智症及心血管相關疾病的預防與保健需求將同步攀升，同時也將帶來長期且結構性成長的機會。
杏國總經理王惠弘表示，新藥研發持續以EndoTAG平台技術為核心，持續優化產品設計，並推動國際業務拓展，目前營運目標為擴大營收，並聚焦於保健產品及保養品的開發，持續穩健發展。除了原有的蓉易明外，今年也推出了全素的茯氣肽順與杏肽好眠等六項功能性食品，預計明年將有產品陸續上市，希冀透過癌症藥物與保健產品的雙軌策略，加速擴大營收成長。
展望未來，杏輝藥品持續將永續發展納入公司治理核心，除深化研發創新、產品品質與低碳製造外，未來亦將擴大數位化與智能化軟硬體投資，並在環境保護、人才培育與永續經營上持續深耕，對於杏輝，永續發展的投資不是成本，而是提升長期競爭力的關鍵投資。社會公益方面，除持續舉辦已有4屆的杏輝宜蘭馬拉松外，也將強化與銀髮族社群、社區長者及失智照護機構的合作，整合資源回應超高齡社會需求，朝全齡化、全方位的居家健康守護者邁進。（自立電子報2025/12/26）
