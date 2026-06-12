杏輝取得日藥台灣代理權 (圖)

「我的名字叫陳偉殷，未來我想打進大聯盟最高殿堂。」來自宜蘭南澳蓬萊國小的小球員陳偉殷分享，爸爸媽媽因為支持他的棒球夢，特別以台灣之光陳偉殷為他命名，也承載著一家人對未來的期待與夢想。頂新和德文教基金會日昨表示，「接棒未來棒球公益計畫」長期支持偏鄉學校棒球隊，今年邁入第十年，日前棒球慈善捐贈列車從東部出發，首站來到蓬萊國小，是宜蘭南澳地區唯一棒球隊學校，彭佳志校長指出棒球對於孩子是重要的支持力量，而一名學校教練往往需要照顧和訓練廿名國小球員，人力資源相當吃緊，感謝基金會提供教練費，讓大南澳地區孩子能留在家鄉打棒球讀書。校長也分享，球隊創隊初期相當艱辛，曾有一位「長腿叔叔」默默捐出六○○○元支持球隊，成為球隊最初的起點；也有部落老奶奶拿出自己的養老金，只希望孩子們能吃飽、有力 ...

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