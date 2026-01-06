杏輝宜蘭馬拉松首度4月登場 林茂盛：創造溫暖記憶的路跑體驗 47

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

「2026杏輝宜蘭馬拉松」將在宜蘭登場！宜蘭縣政府攜手杏輝醫藥於今（6）日上午舉行「2026杏輝宜蘭馬拉松」開幕記者會，宜蘭代理縣長林茂盛以及宜蘭縣議會議長張勝德也出席開幕。林茂盛表示，今年的主題定為「勁杏宜蘭・熱情輝灑」，本屆賽事將於115年4月11日於宜蘭運動公園田徑場舉行，這也是該賽事首次從往年的11月首度移至氣候宜人的春季舉辦。他指出，此次賽事祭出多項升級獎勵，邀請全台跑者4月齊聚宜蘭。

廣告 廣告

「杏輝宜蘭馬拉松是宜蘭在地的重要賽事，期望能為跑者創造溫暖且具記憶點的路跑體驗。」林茂盛指出，今年做了很大的改變，將比賽時間調整至春暖花開的4月，目的就是希望讓跑者在最舒適的氣候條件下，欣賞宜蘭最優美的景色。他強調，透過路跑活動，不僅希望讓大家跑出健康，更希望藉此拉近人與人之間的距離。

「這不僅是一場賽事，更是企業社會責任的實踐，鼓勵大家在享受宜蘭風光的同時，也能勇於突破自我極限，跑出屬於自己的精彩紀錄。」杏輝醫藥集團總經理白友烺指出，杏輝深耕宜蘭多年，始終以守護民眾健康為己任。本屆賽事移師春季，象徵著生機勃勃的健康活力，正如杏輝對生命的承諾。他表示，杏輝今年也特別加碼提供市價2,600元的「活芯升級版」作為成績優異獎勵，期望透過優質產品成為跑者在賽道上最強力的後盾。

宜蘭縣府特別提及，為鼓勵跑者挑戰自我，本屆賽事祭出多項升級亮點與豐富獎勵。在競技方面，特別規劃「破大會紀錄加碼獎金」，凡刷新歷屆紀錄之國內選手，將有機會獲得總金額達新台幣3萬元整的加碼獎金。

此外，宜蘭縣府表示，主辦單位為因應賽事準備了總價值超過新台幣10萬元的現場摸彩好禮，獎項包含60吋4K電視、Dyson吸塵器、空氣清淨機及智慧掃地機器人等實用家電。完賽後，現場亦提供豐富的在地風味餐點，讓跑者在揮灑汗水後能大飽口福，帶走滿滿的驚喜與美好回憶。

宜蘭縣府也說，縣府長期致力於推廣全民運動，並積極結合在地企業與觀光資源，打造具備在地特色的優質賽事。透過與杏輝醫藥及多家品牌夥伴的攜手合作，本屆賽事報名截止至115年2月11日下午11時59分止。

照片來源：宜蘭縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

何啟聖宣布參選花蓮縣長 游淑貞述立場「已準備好承擔」

中午來開匯／周榆修談縣市長布局指嘉義市是重要灘頭堡 當輻射點同時支援南台灣

【文章轉載請註明出處】