杏輝宜蘭馬拉松 打造五感盛宴
▲「杏輝宜蘭馬拉松」開幕典禮在宜蘭運動公園田徑場辦理，由宜蘭縣代理縣長林茂盛與杏輝醫藥集團副董事長李易達共同主持，熱鬧開跑。（圖：宜蘭縣政府提供）
第四屆「二O二五杏輝宜蘭馬拉松」開幕典禮於今（八）日上午五時三十分在宜蘭運動公園田徑場辦理，上午六時在宜蘭縣代理縣長林茂盛與杏輝醫藥集團副董事長李易達的鳴槍下熱鬧開跑。此屆賽事吸引超過2500名跑者參與，包含來自肯亞、柬埔寨、瑞典、日本等多國好手，共同「跑勁宜蘭」，「勁情享受」獨具特色的補給美食與沿途美景。
代理縣長林茂盛表示，杏輝宜蘭馬拉松邁入第四屆，在宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團的共同努力下，已累計吸引逾萬名跑者參與。活動除延續最受好評的賽道風景外，今年的在地特色補給也全面升級，提供魚丸、蘿蔔糕、粉腸、一串心、棗餅等多種品項；完賽後更有肉羹、西魯肉、滷海帶、豆干、金棗茶及薑母茶等暖心美食，讓跑者從身心靈到味蕾都能獲得溫暖與滿足。
杏輝醫藥集團副董事長李易達表示，企業長期以「大眾的健康，杏輝的理想」為宗旨，期盼透過運動的推廣，鼓勵全民養成健康生活習慣，為幸福宜蘭注入活力。
宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團也預告，「二O二六杏輝宜蘭馬拉松」將持續升級再出發，誠摯邀請全台跑友相約宜蘭，感受自然、文化與運動交織的「勁」好旅程！
此屆賽事除延續醫事人員組、國高中職組外，新增「國軍組」賽制，吸引逾百位官兵弟兄姊妹一同踏上賽道，展現堅毅體魄與守護家園的精神。值得一提的是，宜蘭縣政府林茂盛代理縣長及杏輝醫藥集團白友烺總經理均親自報名參加挑戰組11K男子組賽事，以實際行動響應運動風潮，與廣大跑友一同體驗宜蘭馬拉松的熱情與魅力，展現健康活力與運動精神。
另外，主辦單位之一、也身為此活動主要贊助商的杏輝醫藥集團，今年更擴大動員近四百名員工、親屬、經銷商及合作夥伴一起參與，同時再加碼提升名次獎金，吸引各路好手齊聚鬥「腿」鬥「心肺」。今年的特殊獎勵方案吸引三十名初馬與初半馬選手挑戰自我，也有完成百馬、甚至五百馬的資深跑者同場競技，展現馬拉松運動的多元魅力。從初學者的勇氣出發，到長跑老將的堅持，每位參賽者都在賽道上寫下屬於自己的感動篇章。杏輝宜蘭馬拉松不只是體育競賽，更是一場結合健康、文化與在地美食的全民運動盛會。
其他人也在看
年末最熱鬧的創生派對「蘭作伙－宜蘭青年創生季」登場
記者林坤瑋／宜蘭報導 由宜蘭縣政府府打造專屬青年創生交流的空間「宜蘭青年創生基地」，…中華日報 ・ 9 小時前
宜蘭青年創生季登場 串聯創生市集與特色活動
今年由縣府打造專屬青年創生交流的空間「宜蘭青年創生基地」，延續東區青聚點成果，轉型升級，展現宜蘭地方創生及青年串聯合作成果，今（八）日上午十一時在中興文創園區舉辦「蘭作伙－宜蘭青年創生季」帶來創生基地這一年的精彩成果，也相揪創生團隊、五結鄉公所及蘇澳鎮公所一起參與，辦理創生市集、體驗活動、分享會與多元演出，展現青年行動的地方實踐能量，活動以宜蘭青年創生基地為核心，串聯戲棚下及光合屋，有近百組品牌參、與市集及多達十五場活動，打造具宜蘭特色的青年創生派對。「蘭作伙－宜蘭青年創生季」至十六日。首日活動由代理縣長林茂盛出席，縣府勞工處長游宏隆、縣議會議長張勝德、縣議員林麗、縣議員陳鴻禧、縣議員邱素梅、宜蘭市長陳美玲、五結鄉長沈德茂、縣工策會總幹事陳志信、羅東鎮公所秘書劉占祥共襄盛 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
補給超澎湃 杏輝宜蘭馬拉松打造五感盛宴
記者張正量／宜蘭報導 第四屆「二0二五杏輝宜蘭馬拉松」八日上午於宜蘭運動公園田徑場盛…中華日報 ・ 10 小時前
中市府召訓481名備役替代役 強化EMT-1救護技能
【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市政府114年第4梯次替代役備役役男演訓召集 7日順利落幕，共有481名備役役男 […]民眾日報 ・ 11 小時前
能源署駁斥不實AI造假影射影片 再籲勿散播錯誤資訊
經濟部能源署指出，近日某些網路人士多次利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，意圖利用假訊息、假影像造成民眾恐慌及創造聲量，實不可取。能源署再次嚴正譴責此種造謠生事之造假行為，國際已有多起水庫設置水面型光電案例均未影響水質，我國民生用水皆經淨水廠處理再到用戶端，亦公開監測水質無虞，光電板為固態無電解液，通過國際機構認證（如國際電氣協會IEC等），環境部已實測皆符合水質標準，再次呼籲請勿散播錯誤資訊。能源署再次說明，我國最常見的光電板組成為強化玻璃、鋁框、封裝膜、矽晶片與背板，全部都是穩定的固態材料，不含液態電解質，與大家常用的乾電池、鉛酸電池不同，破裂時不會有液體漏出來，而且都須通過國際IEC標準的耐候性、濕熱測試等嚴苛條件測試，確保其可在戶外使用超過二十年之可靠度 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
李遠視察宜蘭百大基地 迺菜市場感受在地人文（1） (圖)
文化部長李遠（右1）8日前往宜蘭縣，視察「百大基地」，宜蘭市南北館市場的「來宜蘭迺菜市場」在創辦人方子維（右2）帶領之下聆聽攤商祖傳多代歷史，李遠及攤主也藉此鼓勵大眾，大家可以安心多多享用新鮮好吃的台灣豬肉。中央社 ・ 14 小時前
盧秀燕赴建國市場 豬肉攤商:別辦活動 快補助"卡實在"
中部中心報導豬肉攤今天（8日）全面正常販售溫體豬，台中市長盧秀燕，到建國市場關心豬肉供應，與價格變化。不過，有攤商反應，豬肉進價比疫情前貴，攤商被迫放15天無薪假，回來又只能自行吸收價差！還有攤商說，市府不要只顧辦促銷活動，多給補助"卡實在"！盧秀燕看建國市場豬肉開賣。(圖/林賢明攝)盧秀燕在8日早上，到建國公有市場肉品區，關心豬肉供應與價格變化！盧秀燕沿路跟攤商揮手、打招呼，微笑寒暄，不過，有些攤商的心裡話，其實是這個！建國市場豬肉攤商：「沒有用啦，豬那麼貴，沒有用啦，毛豬那麼貴。」建國市場豬肉開賣。(圖/林賢明攝)全台最大的公有零售市場，台中建國市場，有47家主打溫體豬肉，有些攤商說，豬肉價上漲，只能自行吸收價差，買氣也還沒復原！下游的美食店家也觀察到，因為豬瘟衝擊，來客數不如以往，要花時間等待！等了十五天，熬到解禁，市府經發局與建國市場，有活動，買豬肉製品，送一包肉鬆！經發局說明，豬肉攤商，目前每頭豬進貨成本，相較疫前，增加大約800元到1200元之間，五花肉賣價，每斤大約160元到180元，市府也會持續關注市場供應狀況。原文出處：盧秀燕赴建國市場關心豬肉供應 攤商：別辦活動 快補助「卡實在」 更多民視新聞報導台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬民視影音 ・ 11 小時前
連日降雨邊坡土石鬆動 宜蘭台7線英士段落石砸車 四人受驚嚇無傷
宜蘭縣大同鄉台7線英士路段今天發生落石砸車事故，疑因日前連日降雨，發生上邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，砸中一輛路過轎車，所幸無人傷亡，不過車上四人飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經清理後已恢復通行。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
威力彩頭獎保證2億！3生肖有好運降臨 翻身變富翁
威力彩下週一(11/10)晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖猴、牛、龍的人未來有好運降臨，正財與偏財都將收穫滿滿，財富迅速累積。中天新聞網 ・ 12 小時前
跑勁宜蘭、勁情享受
圖說：2025杏輝宜蘭馬拉松熱鬧開跑 【記者羅伯特／宜蘭報導】 第四屆「2025杏輝宜蘭馬拉松」8日在宜蘭縣代 […]民眾日報 ・ 15 小時前
杏輝宜蘭馬拉松 2500跑者參與
第四屆「二○二五杏輝宜蘭馬拉松」開幕典禮於昨（八）日上午五時三十分在宜蘭運動公園田徑場辦理，上午六時在宜蘭縣代理縣長林茂盛與杏輝醫藥集團副董事長李易達的鳴槍下熱鬧開跑。此屆賽事吸引超過二五○○名跑者參與，包含來自肯亞、柬埔寨、瑞典、日本等多國好手，共同「跑勁宜蘭」，「勁情享受」獨具特色的補給美食與沿途美景。代理縣長林茂盛表示，杏輝宜蘭馬拉松邁入第四屆，在宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團的共同努力下，已累計吸引逾萬名跑者參與。活動除延續最受好評的賽道風景外，今年的在地特色補給也全面升級，提供魚丸、蘿蔔糕、粉腸、一串心、棗餅等多種品項；完賽後更有肉羹、西魯肉、滷海帶、豆干、金棗茶及薑母茶等暖心美食，讓跑者從身心靈到味蕾都能獲得溫暖與滿足。杏輝醫藥集團副董事長李易達表示，企業長期以「大 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
鳳凰颱風來襲 一河分署啟動宜蘭地區防汛整備
隨著鳳凰颱風逐步靠近台灣，氣象資料顯示其中心目前位於菲律賓東方海面，預估穿越呂宋島後將有北轉趨勢，十日下半天起至十二日可能與東北季風產生共伴效應。屆時，大台北、東半部地區及南部山區將有大雨或豪雨發生的機率，水利署長林元鵬今（七）日下午召開防汛整備視訊會議，督導各分署整備狀況，要求提前部署、嚴密戒備。第一河川分署提醒，鳳凰颱風可能與東北季風共伴，宜蘭地區降雨強度不容忽視，請民眾提前做好防颱準備，清理住家周邊水溝與排水設施，保持排水暢通，並隨時透過「水利署防災資訊服務網」（http://fhy.wra.gov.tw）或下載「行動水情APP」掌握即時風雨與水情資訊。防颱準備愈早愈周全，才能有效減少災害損失，守護家園安全。林元鵬署長強調，降雨熱區的河川分署應主動掌握歷年災點，與地 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
妻子辛苦跑完紐約馬拉松！ 洋基隊長「法官」在終點迎接送上擁抱和親吻
體育中心／丁泰祥 報導世界五大馬拉松之一的紐約馬拉松，今年邁入第54屆，在終點線附近，出現了一位身材高壯的男子，他是大聯盟紐約洋基隊的隊長，超級巨星法官Aaron Judge，他是來迎接太太Samantha，回到終點後，法官給了老婆大大的擁抱，恭喜她再度完成比賽。FTV Sports ・ 5 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前