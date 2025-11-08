杏輝宜蘭馬拉松 打造五感盛宴

「杏輝宜蘭馬拉松」開幕典禮在宜蘭運動公園田徑場辦理，由宜蘭縣代理縣長林茂盛與杏輝醫藥集團副董事長李易達共同主持，熱鬧開跑。（圖：宜蘭縣政府提供）

第四屆「二O二五杏輝宜蘭馬拉松」開幕典禮於今（八）日上午五時三十分在宜蘭運動公園田徑場辦理，上午六時在宜蘭縣代理縣長林茂盛與杏輝醫藥集團副董事長李易達的鳴槍下熱鬧開跑。此屆賽事吸引超過2500名跑者參與，包含來自肯亞、柬埔寨、瑞典、日本等多國好手，共同「跑勁宜蘭」，「勁情享受」獨具特色的補給美食與沿途美景。

代理縣長林茂盛表示，杏輝宜蘭馬拉松邁入第四屆，在宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團的共同努力下，已累計吸引逾萬名跑者參與。活動除延續最受好評的賽道風景外，今年的在地特色補給也全面升級，提供魚丸、蘿蔔糕、粉腸、一串心、棗餅等多種品項；完賽後更有肉羹、西魯肉、滷海帶、豆干、金棗茶及薑母茶等暖心美食，讓跑者從身心靈到味蕾都能獲得溫暖與滿足。

杏輝醫藥集團副董事長李易達表示，企業長期以「大眾的健康，杏輝的理想」為宗旨，期盼透過運動的推廣，鼓勵全民養成健康生活習慣，為幸福宜蘭注入活力。

宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團也預告，「二O二六杏輝宜蘭馬拉松」將持續升級再出發，誠摯邀請全台跑友相約宜蘭，感受自然、文化與運動交織的「勁」好旅程！

此屆賽事除延續醫事人員組、國高中職組外，新增「國軍組」賽制，吸引逾百位官兵弟兄姊妹一同踏上賽道，展現堅毅體魄與守護家園的精神。值得一提的是，宜蘭縣政府林茂盛代理縣長及杏輝醫藥集團白友烺總經理均親自報名參加挑戰組11K男子組賽事，以實際行動響應運動風潮，與廣大跑友一同體驗宜蘭馬拉松的熱情與魅力，展現健康活力與運動精神。

另外，主辦單位之一、也身為此活動主要贊助商的杏輝醫藥集團，今年更擴大動員近四百名員工、親屬、經銷商及合作夥伴一起參與，同時再加碼提升名次獎金，吸引各路好手齊聚鬥「腿」鬥「心肺」。今年的特殊獎勵方案吸引三十名初馬與初半馬選手挑戰自我，也有完成百馬、甚至五百馬的資深跑者同場競技，展現馬拉松運動的多元魅力。從初學者的勇氣出發，到長跑老將的堅持，每位參賽者都在賽道上寫下屬於自己的感動篇章。杏輝宜蘭馬拉松不只是體育競賽，更是一場結合健康、文化與在地美食的全民運動盛會。