杏輝宜蘭馬拉松4/11春季開跑 獎勵再升級

▲杏輝宜蘭馬拉松四月十一日舉行，春季開跑獎勵再升級。宜蘭場記者會在縣府縣民大廳由代理縣長林茂盛、杏輝醫藥集團總經理白友烺共同主持。「勁杏宜蘭・熱情輝灑」讚！（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府與杏輝醫藥攜手合作的年度體育盛事-「二○二六杏輝宜蘭馬拉松」，於今（六）日上午十一時在縣府縣民大廳盛大舉辦宜蘭場記者會。活動開場由宜蘭大洲國小醒獅戰鼓團帶來震撼演出，以齊鳴的鼓聲象徵春季甦醒，正式揭開賽事序幕。此屆賽事將於一一五年四月十一日在宜蘭運動公園田徑場舉行，這也是該賽事首次從往年的十一月移師至氣候宜人的春季舉辦。今年的主題定為「勁杏宜蘭・熱情輝灑」，期盼跑者能在四月的舒適天氣中，用雙腳貼近宜蘭的自然風景，感受這座城市結合文化與運動的獨特魅力。宜蘭場記者會由代理縣長林茂盛、杏輝醫藥集團總經理白友烺共同主持。縣議會議長張勝德、副議長也是宜蘭縣體育會新任理事長陳漢鍾、宜蘭市長陳美玲、縣府教育處代理處長陳金奇、縣府農業處長李新泰共同出席。「勁杏宜蘭・熱情輝灑」讚！

代理縣長林茂盛表示，杏輝宜蘭馬拉松是宜蘭在地的重要賽事，今年做了一個很大的改變，將比賽時間調整至春暖花開的四月，目的就是希望讓跑者在最舒適的氣候條件下，欣賞宜蘭最優美的景色。透過路跑活動，不僅希望讓大家跑出健康，更希望藉此拉近人與人之間的距離，讓全台各地的跑者都能在奔跑中體驗宜蘭的熱情與活力，與我們一起迎向充滿能量的未來。

杏輝醫藥集團總經理白友烺指出，杏輝深耕宜蘭多年，始終以守護民眾健康為己任。該屆賽事移師春季，象徵著生機勃勃的健康活力，正如杏輝對生命的承諾。為了給予跑者更實質的支持，杏輝今年特別加碼提供市價2600元的「活芯升級版」作為成績優異獎勵，期望透過優質產品成為跑者在賽道上最強力的後盾。白友烺總經理強調，這不僅是一場賽事，更是企業社會責任的實踐，鼓勵大家在享受宜蘭風光的同時，也能勇於突破自我極限，跑出屬於自己的精彩紀錄。

主辦單位邀請歷年最佳紀錄：十一K男子組呂堤亞以三十九分○三秒於二○二四年十二月廿八日創下，十一K女子組何采璇以四十六分於二○二五年十一月八日創下，分享得獎心情。

宜蘭縣政府長期致力於推廣全民運動，並積極結合在地企業與觀光資源，打造具備在地特色的優質賽事。透過與杏輝醫藥及多家品牌夥伴的攜手合作，縣府期望能為跑者創造溫暖且具記憶點的路跑體驗。此屆賽事報名期間自一一四年十二月八日下午三時起至一一五年二月十一日下午十一時五十九分止，宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團誠摯邀請全台跑者於一一五年四月十一日齊聚宜蘭運動公園，在春日暖陽下揮灑熱情，共同跑出健康新生活。更多賽事資訊及報名方式，敬請密切關注官方平台。

為鼓勵跑者挑戰自我，此屆賽事祭出多項升級亮點與豐富獎勵。在競技方面，特別規劃「破大會紀錄加碼獎金」，凡刷新歷屆紀錄之國內選手，將有機會獲得總金額達新臺幣三萬元整的加碼獎金。此外，主辦單位展現十足誠意，準備了總價值超過新臺幣十萬元的現場摸彩好禮，獎項包含60吋4K電視、Dyson吸塵器、空氣清淨機及智慧掃地機器人等實用家電。完賽後，現場亦提供豐富的在地風味餐點，讓跑者在揮灑汗水後能大飽口福，帶走滿滿的驚喜與美好回憶。