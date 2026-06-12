杏輝深化日廠合作 布局消化系統與癌症用藥市場

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（中央社記者何秀玲台北12日電）學名藥廠杏輝近期與日本Magmitt Pharmaceutical新簽消化系統用藥台灣市場代理權，預計導入後可望補強杏輝產品線；此外，杏輝也與日本藥廠洽談癌症用藥委託製造、技術授權及市場銷售等合作案，擴大日本及亞洲市場布局。

杏輝今天透過新聞稿指出，副董事長李易達與總經理白友烺近日赴日拜訪合作夥伴，延續2025年CPHI Japan（國際醫藥原料展日本展）展會期間交流成果，並與多家日本業者洽談藥品代理、委託製造、共同開發、技術授權及市場銷售等合作案。

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白友烺表示，杏輝此次與合作多年的日本Magmitt製藥，新簽消化系統用藥在台市場銷售代理權。此產品在日本同類市場長期具一定市占率與知名度，預期導入台灣後有助提升市場競爭力，並補強杏輝在消化系統用藥領域的產品布局。

杏輝指出，消化系統用藥需求相對穩定。根據健保署歷年用藥統計，相關藥品長期名列國人主要用藥類別，便秘用藥使用量排名居前；隨著台灣邁入超高齡社會，相關藥品市場需求可望持續成長。

除了代理業務外，杏輝也持續深化與日本Daito的合作關係。杏輝表示，雙方先前於CPHI Japan期間洽談的多項合作案已陸續推進，其中共同合作的癌症用藥委託製造外銷合約，已進入交貨階段。

杏輝表示，目前正與其他日本大型藥廠洽談多元合作模式，內容涵蓋癌症用藥外銷、消化系統用藥代理、三高藥物技術授權在台製造販售，以及原料專屬開發等領域，希望透過合作強化在亞洲製藥供應鏈的角色。

杏輝指出，若相關合作案後續順利落實，可望強化癌症用藥產品組合、提升產線稼動率及外銷占比，並攜手日本合作夥伴拓展日本與亞洲市場，提升台灣製藥品牌的國際能見度。（編輯：張良知）1150612