材料全漲 電池芯不跌了！中國市場動力電芯價格反彈 儲能電芯也跟上

市場調查機構TrendForce表示，中國的11月電池市場延續「產銷兩旺」，儘管進入消費淡季，但車廠搶裝電池支撐需求，加上近期正極材料、電解液、銅鋁箔等價格走揚，動力電池材料成本顯著上升，促使中國市場動力電芯價格止跌反彈，尤以含鈷元素的三元電芯價格漲幅最大，儲能電芯明年需求可望維持增長、價格小幅上揚。

TrendForce表示，中國11月三元電芯均價皆上漲，方型三元為人民幣0.48元／Wh，月增達6.7％，軟包型均價為人民幣0.50元／Wh、月增率4.2％，方型鐵鋰價格相對穩定，以人民幣0.34元／Wh持平10月均價，不過，在車廠提前於年底完成備貨下，預計中國的動力電池需求將小幅回落，但因材料漲價效應持續，12月電芯價格仍將小幅上漲。

而在儲能電芯方面，TrendForce表示，2025年下半年需求優於預期，反映在11月價格保持穩定，領先製造商已上修2026年出貨量目標，代表2026年儲能電池需求維持高速增長的確定性高，此外，2025年下半年以寧德時代為首的儲能電芯領導廠商，開始大量出貨500+Ah大容量儲能電芯，預計2026年500+Ah大容量儲能電芯在中國儲能電芯的占比將提升。

也因為中國2025年下半年動力、儲能市場景氣優於預期，TrendForce表示，激勵與鋰電池有關的鋰、鈷、銅等有色金屬價格明顯走高，例如受剛果金鈷出口政策調整影響，鈷價漲勢自三月起維持不墜，與年內最低點相比已上漲逾140％，三元正極材料價格也隨之上升，而其他電池材料也因下半年旺季需求，供應轉為緊缺，導致價格大漲，最顯著的是電解液及其相關原料，以六氟磷酸鋰（LiPF6）、碳酸亞乙烯酯（VC）最甚，7至11月間價格分別暴漲超過230％、260％。

展望2026年，TrendForce預期動力及儲能電池需求較為樂觀，正負極材料、隔離膜、電解液等主要電池材料供應商皆預告調價，部分價格談判已與下游客戶達成協議，2026年執行的新訂單極有可能漲價，明年動力電芯價格走勢可望小幅上漲。



