材料公司支持心路庇護就業 採購「一家工場」春節禮盒2000盒

年節腳步漸近，長興材料工業(股)公司、企業工會與職工福利委員會響應公益採購，透過高市府勞工局庇護工場商品資訊，選購心路「一家工場」春節禮盒共二千盒作為馬年禮盒，以實際行動支持身心障礙者就業，為庇護工場帶來新春前的強勁訂單。廿二日雙方在勞工局舉辦簽約記者會，勞工局局長江健興、長興企業工會理事長林進源、長興總公司經理林恩生、福委會主委林宏銘、副主委洪子欽皆出席，肯定心路庇護工場長期深耕障礙者職涯培力的努力。(見圖)

廣告 廣告

心路基金會今(廿三)日說明，「一家工場」為勞工局補助心路基金會經營管理，目前共有二十六位身心障礙庇護員工，從事蛋捲、香皂等商品製作；在工場裡，就服員會把每一項工作拆成標準化的小步驟，搭配視覺化提示與職務再設計，陪著庇護員工一步一步累積能力，找到屬於自己的節奏與成就感。這些由庇護員工親手製作的商品，在年節前更成為許多企業支持公益的首選。

長興企業工會理事長林進源分享，公司自二○一五年起便多次採購心路禮盒，無論是公司、企業工會或福委會都十分重視公益參與；我們看見庇護員工對工作的熱忱，也看見心路在產品品質上的用心，工場堅持使用在地新鮮食材，是企業願意持續支持的原因之一，也希望能拋磚引玉，吸引更多企業加入公益採購行列。

這次訂製的二千盒「幸福＋蛋捲」客製禮盒，包含咖啡、巧克力、香蕉、抹茶與海木耳共五種口味，其中「海木耳」更是首次在心路通路銷售；海木耳為台灣原生種海藻，由中油公司利用永安液化天然氣廠的冷排水環境養殖，不僅低碳永續，也富含膳食纖維、蛋白質及礦物質，是近年備受注目的高營養在地食材，與蛋捲結合後層次感豐富、口感獨特創新。

勞工局江健興局長表示，目前高市共有十二家庇護工場，提供一百六十九個庇護就業職缺，企業訂單對庇護工場及障礙者十分重要；邀請民眾嘗試一家工場的蛋捲，「好吃、天然、無負擔」，並呼籲民眾與企業把握年節機會，用採購支持庇護性就業。

一家工場主任方民安強調，感謝長興材料工業(股)公司多年來以穩定採購支持庇護性就業，這份長期的陪伴，讓障礙者在工作中更有信心也更有動力；一家工場成立至今已二十年，我們持續陪伴庇護員工提升工作能力，也不斷在產品研發上精進。除了取得高規格的食品安全認證外，蛋捲口味也從最初的經典奶油、原味，延伸到小朋友最愛的巧克力、大人偏好的抹茶，以及選用在地小農食材研發出的香蕉、海木耳、紅茶、紅藜等多達八種口味。每一款新口味的誕生，都包含庇護員工們的努力與用心，也希望能帶給支持心路的朋友更多驚喜。

心路春節禮盒現正持續預購中，包含多款蛋捲組與在地食材系列商品。歡迎企業與民眾把握年節時機，以購買支持障礙者穩定工作。