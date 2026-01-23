材料狂飆年後家電恐漲3％ 賴清德當三贏推銷員最好奇「這產品」

總統賴清德出席「2026台北電器空調影音年終購物大展」。

總統賴清德今（23）日出席「2026台北電器空調影音年終購物大展」，開幕時感謝台北市電器商業同業公會，在前幾次風災重建的協助，還大力讚揚這樣的展會是可創造消費者、業者、政府三贏的活動。而逛展時，他特別好奇最新出的，可用AI技術把影片變成卡拉OK的電視產品。

台北市電器公會理事長廖全平受訪時表示，大家都知道，最近金價一直漲。家電業的冰箱、冷氣機跟洗衣機，最主要是用到銅、鐵、鋁三大材料，而銅已經漲超過40％，鋁跟鐵也漲超過20％，最近也有記憶體漲價等問題，因此液晶電視產品也可能會漲。

台北市電器商業同業公會理事長廖全平表示，過年後多項電器產品可能漲價。

不過公會有要求會員業者，希望盡量在過完農曆年節後再調整價錢，預估差不多會上漲3到5％左右。有記者問到美國對等關稅降低的影響，廖全平表示，我們從美國進口家電比例不高，但也期待從美國進口的零件與材料可以相對調降價格。

過去有家電汰舊換新補助，廖全平表示，從112年（西元2023年）實施到現在，每年差不多汰換了150萬台左右，夏天的比例會比較高，很多是節能家電，所以消費者與商家也可因此減少電費，都是利多。

且現在有出不少AI功能的家電，廖全平說，現在消費者跟過去「用到壞才換」的模式不同，覺得特別、實用且便宜就會自己汰換，增加買氣。

賴清德說，他很常參加這樣的展會，是因為可以創造三贏。像是過年快到了、或家裡電器舊了，現在科技進步，產品又好又便宜，所以第一受惠的就是消費者；第二就是電器產業的好夥伴，各行各業都能有生意做；第三就是政府也會獲利，因為經濟好、執政就會比較順利。

賴清德也提到，很多新產品可節能減碳，這是政府要推動的目標，所以會促進行政院各部會，加上各行各業、民眾生活與社區活動等，看要如何共同合作，來達到減碳目標。

