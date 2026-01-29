材質與光影間的轉換，讓慢下來的日常，展開一場屬於自然與心靜的對話

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 樂之設計

喜歡慢節奏生活，重視空間感受的屋主，嚮往自然有溫度的生活，購入新成屋後，委託樂之設計何金龍設計師規劃，深入瞭解需求後，設計師保留居宅本身優勢，引景入室，妥善格局配置、多元異材質拼接、美型展示收納與色彩搭配，居住其中讓人感受到詩意自在的閒適步調，宛若身處桃花源，身心靈療癒。



玄關鋪陳深色石紋磚地，與牆面特殊鏽漆形成對話，展現出歲月感與侘寂風格的靜謐氛圍，天花弧形轉角設計，柔化了銳利感，兩側淺色木質櫃體包覆，強化收納功能，消弭狹長玄關的壓迫感，櫃體上方的隱藏式燈帶，在邊界投射出柔光，延伸空間的深度感，轉角處嵌入圓弧展示壁龕，呈現屋主的藝術品味。透過ㄇ字型弧形廊道進入公領域，儀式感倍增，大面窗景日光灑落，視野明亮寬敞，空間適時留白的設計手法，室內外景致融合，牆面兩側規劃不同櫃體，展示與收納機能兼備。書牆立面為天然綠石材，水波紋玻璃拉門與原木櫃體，在剛與柔之間取得微妙平衡，散發出自然沈靜的氣質，另一側木質收納櫃體，展露人文氣息，偌大的空間擺放天然漂流木茶几與原木長凳，猶如裝置藝術般，與牆上的旅行紀念品、藝術收藏等，傳遞屋主獨特的生活美學。書房配置書桌、層架與沙發床，親友來訪時，拉上霧面玻璃拉門，一秒化身客房，也能確保隱私。

主臥延續公領域的調性，透過柔和色彩與材質層次，營造出沉靜療癒的休憩氛圍。床頭牆以霧面礦物質感塗料，呈現低飽和的苔綠色，與床尾漸層色調相呼應，微微起伏的不規則弧形立面，宛如遠處鬱鬱蔥蔥的綿延山景，增添視覺層次，次臥以實木框構築木屋造型，讓臥室兼具趣味與包覆性，木質層架可陳列書籍、玩具與小收藏，享受專屬的靜好時光。

整體設計不追求繁複裝飾，而是在材質、光線與比例之間找到平衡與靜謐。

