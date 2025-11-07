村上宗隆登上MLB自由球員榜前五！美媒讚「火力滿分」不輸大谷翔平

養樂多燕子重砲村上宗隆。圖／翻攝自X@samuraijapan_pr

著名體育網站《MLB Trade Rumors》今（7）日公布自由球員（FA）前50名排行榜，其中預計透過入札制度挑戰大聯盟的養樂多燕子重砲村上宗隆，名列第4位，為日本球員之首。

西武獅王牌今井達也排名第7，讀賣巨人主砲岡本和真位居第19，左投今永昇太則排第22。至於菅野智之與獲准入札的西武右投高橋光成則未進榜。

《MLB Trade Rumors》預測村上宗隆可望簽下8年總額1億8000萬美元的合約，潛在有意球隊包括紅襪、大都會、洋基、天使、教士與水手。網站評價指出：「村上能否在大聯盟守三壘仍存疑，但問題不大。25歲的強打者擁有滿分（80分）左打火力，與大谷翔平及Kyle Schwarber不相上下。」

今井達也則被預測簽下6年總額1億5000萬美元，可能引起道奇、洋基、大都會、小熊、教士與紅襪青睞。岡本和真預估4年總額6400萬美元，潛在下家包括小熊、教士、海盜與響尾蛇。今永昇太則為3年總額4500萬美元，天使、老虎、勇士、紅雀、遊騎兵、響尾蛇、教士、巨人與國民等隊皆在名單中。

自由球員榜首由小熊外野手Kyle Tucker奪下，預估合約11年總額4億美元；第2名是藍鳥內野手Bo Bichette，第3名為教士投手Dylan Cease。



