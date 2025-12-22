村上宗隆落腳芝加哥白襪！點名感謝「1人1鳥」 展開職棒生涯全新征途
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
美國職棒芝加哥白襪於今（22）日宣布，日職養樂多燕子對的村上宗隆透過入札制度挑戰大聯盟，雙方完成簽約，達成2年3400萬美元（約新台幣10.7億元）的合約共識。村上宗隆今（22）在個人Instagram上分享並證實，已經和芝加哥白襪隊簽約，引起棒球球迷與日本球界關注。
文中，村上回顧自己的生命歷程，並向一路上栽培他的教練與前輩、並肩作戰的隊友們表達由衷的感謝。他也追思曾任養樂多球團社長與代表取締役會長衣笠剛先生，很遺憾其在今年2月逝世，來不及分享自己的喜訊給他，但彷彿仍能聽見對方在為他加油打氣。
除了隊上的夥伴，養樂多燕子隊吉祥物「燕九郎」也被點名：「一直以來都熱情歡迎我的燕九郎，今後也請繼續守護著我。」燕九郎的操偶師（中之人）今年2月因病驟逝，使這個超高人氣吉祥物已暫停活動至今。
即將站上大聯盟舞台，村上直言非常興奮：「從這裡開始，又是一段嶄新的旅程，能夠為芝加哥白襪效力，當上我夢寐以求的大聯盟舞台，我對這個現實感到無比激動。」最後，他也向日本球迷喊話，期盼接下來能繼續獲得鼓勵與支持。
