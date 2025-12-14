村上春樹透露：剛寫完新小說

共同社今天(14日)報導，日本名作家村上春樹日前參加在紐約舉行的一場活動，在音樂伴奏下朗讀了自己的作品。他將曾在美國居住的1991年前後與當下比較，指出「雖然被稱為失去的30年，但從文化層面看，日本的面貌逐漸浮現出來」，對小說等在海外的普及現狀表示欣喜。

朗讀海邊卡夫卡 座無虛席

村上回憶道，1991年當時在美國的書店裡幾乎看不到日本小說，「(日本)汽車和電視賣得很好，但在文化方面(日本)卻完全是進口大於出口的狀態。作為日本作家，產生了危機感。」

對於不僅是小說，連同音樂、動漫等日本文化在全球廣受喜愛的現狀，村上表示：「如果說我有過哪怕一點點的貢獻，那也是無上的喜悅。」

他透露「幾周前剛剛寫完了新作小說」時，會場響起熱烈的掌聲。村上還在鋼琴伴奏下朗讀了《海邊的卡夫卡》的一部分。

活動由日美交流團體「日本協會」（Japan Society）等主辦，可容納約1,500人的會場座無虛席。

村上春樹的小說主要代表作包括： 《世界末日與冷酷異境》（1985年）、《挪威的森林》（1987年）《發條鳥年代記》（1994年─1995年）、《海邊的卡夫卡》（2002年）《1Q84》（2009年─2010年）等。

挪威的森林 掀起村上現象

另外，據維基百科，75歲的村上春樹是日本知名小說家和美國文學翻譯家。29歲開始寫作，第一部作品《聽風的歌》，即獲得日本群像新人獎，1987年第五部長篇小說《挪威的森林》在日本暢銷4百萬冊，廣泛引起「村上現象」。

村上春樹作品的寫作風格深受歐美作家影響，基調輕盈，少有日本戰後陰鬱沉重的文字氣息。被稱作第一位純正的二戰後時期作家，並譽為日本1980年代的文學旗手。

台灣鐵粉多 作品長銷

村上春樹最近的一部長篇小說是2023年出版的《城及其不確定的牆》。

村上春樹在台灣也擁有眾多書迷，根據2025誠品書店「新書暢銷榜Top 10」，《城與不確定的牆》高居排行榜第六位，介紹中形容這是村上睽違7年的長篇小說，以幻想映照現實，探討孤獨與內在邊界。(編輯：鍾錦隆)