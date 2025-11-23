村內廣播鄉親助攻闖關！台南議員李宗霖迎娶里長女兒 婚宴席開百桌

記者林昱孜／台南報導

台南市議員李宗霖22日舉辦婚宴，與長跑八年伴侶陳嘉伶喜結連理，現場席開百桌，總統賴清德特別錄製影片祝福，台南市長黃偉哲及市府各局處首長，多位民代皆親臨現場祝賀，場面溫馨。李宗霖說，還好迎娶時有順利靠著鄉親幫忙，突破重重關卡，才能順利抱得美人歸。

李宗霖開村內廣播請鄉親幫忙蒐集愛心。（圖／翻攝自張博洋臉書）

「今日來田尾庄這個貴寶地，要來娶里長的二女兒，請各位鄉親幫幫忙，讓我順利娶老婆，我是台南市議員李宗霖，懇請大家聽到廣播後，到里長家門前，賜我愛心貼紙，這比選舉還困難，我38歲了，拜託大家」，李宗霖借用村內廣播，募集愛心貼紙。

李宗霖過五關斬六將成功抱得美人歸。（圖／李宗霖提供）

好在在李宗霖和親友團的努力下，成功集滿愛心，順利過關，李宗霖在新娘們前大喊：「陳嘉伶我來了！」。考驗還沒完，李宗霖和擔任伴郎的高雄市議員張博洋還得賣力踩地踏步，加起來1314大粒汗小粒汗順利過關，最後答題成功，終於抱得美人歸。

晚間婚宴席開百桌，總統賴清德親自錄製影片祝福，「宗霖要記得，不可以用質詢的口吻對待自己的太太喔！新娘也記得，家庭不是法庭，也千萬不要用法庭辯論的規格來面對宗霖」；台南市長黃偉哲、立法委員林俊憲，台南市議會議長邱莉莉更率多位綠營議員到場祝賀。

李宗霖與現為律師的陳嘉伶因皆曾投入台南市議員選舉、理念契合而結緣。（圖／李宗霖提供）

李宗霖與現為律師的陳嘉伶因皆曾投入台南市議員選舉、理念契合而結緣，陪伴彼此走過轉換跑道的低潮、閉關考試的沈潛、當選議員的喜悅等人生重要階段，歷經八年愛情長跑，最終修成正果，步入婚姻殿堂。

李宗霖與陳嘉伶晚宴席開百桌，總統賴清德錄製影片祝賀新人。（圖／李宗霖提供）

婚宴也安排趣味答題活動，考驗賓客對新人感情故事的了解程度，最終由李宗霖的好兄弟高雄市議員張博洋以最快秒數全數答對，⁨張博洋形容，這六年自己根本就像這對情侶的交往字典，一切歷歷，讓現場更感溫馨與感動。



