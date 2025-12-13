《一村喜事：康樂隊來了》驚喜見星光 曾國城啃一半豆腐乳饅頭被cue上台當叔叔

曾國城、屈中恆坐在台下看《一村喜事：康樂隊來了》，臨時被cue上台客串新郎周定緯的叔叔。（金星文創提供）

由王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》現正於新北市空軍三重一村老眷村實景熱鬧上演，結合舞台演出與眷村菜辦桌的形式，吸引不少藝人到場觀戲、同樂。日前曾國城、屈中恆坐在台下看戲，卻意外被主持人黃云歆點名上台，臨時客串新郎周定緯的叔叔。曾國城當時才剛咬下一大口抹了豆腐乳的山東饅頭，邊嚼邊上台，好不容易吞下後忍不住笑喊：「吃饅頭的時候叫人上台，真的很不道德！」

《一村喜事：康樂隊來了》故事背景設定在民國七十六年，以眷村村長嫁女兒的喜宴為主軸，每場演出都會隨機邀請觀眾上台飾演新郎親友，增添即興趣味。這回曾國城與屈中恆恰巧到場，順理成章成了「新郎叔叔」。屈中恆更自稱是《寶島一村》裡的趙漢斌，讓飾演王村長的岑永康一頭霧水，直呼新郎姓李、叔叔怎麼姓趙？台下觀眾立刻神來一筆大喊「是表叔！」全場笑聲不斷。

廣告 廣告

小馬倪子鈞也被cue上台走正步，笑翻全場。（金星文創提供）

劇中周定緯飾演個性老實的工程師，新郎在喜宴上向滿堂賓客介紹半導體原理，聽得大家似懂非懂。曾國城妙語如珠地評論：「半導體很重要，海綿體也很重要！」屈中恆則以家有四千金的經驗，語重心長勉勵新郎要好好維護「海綿體」，才能增產報國，讓飾演岳父的岑永康頻頻冒汗，深怕場面失控。 近期氣溫雖然轉涼，三重一村的演出現場卻氣氛火熱、星光閃耀。開場的軍歌答數橋段，邀請小馬倪子鈞上台互動，重溫軍旅記憶；特技表演則找來炎亞綸挑戰轉球，在特技老師協助下，真的讓球在指尖轉動，讓他又驚又喜。觀眾不只看戲，還能近距離看到藝人參與演出，成為這齣戲最迷人的沉浸式體驗之一。 《一村喜事：康樂隊來了》由時藝多媒體、金星文創與大清華傳媒聯合主辦，即日起至12月21日止，每逢週五、週六、週日於新北市空軍三重一村老眷村實景辦桌演出。無論是家人、朋友揪團，或公司尾牙包桌，都能一邊看戲、一邊品嚐總鋪師以大灶大火料理的經典好菜。目前票券所剩不多，購票可洽時藝多媒體與udn 售票網。

更多鏡週刊報導

許光漢大讚CANADA GOOSE是救命恩人 買一件可以穿十年

客語金曲歌王與僑成國小童聲合唱 《燈怪》苗栗首演湧入逾 5 千名觀眾力挺

「把臉摧毀也奉陪到底」范冰冰重返舞台的決心曝光 張吉安曝她7天不洗腳、危險戲全親上