《一村喜事》邊吃邊看戲 韓國瑜客串成新郎叔叔

立法院長韓國瑜帶98歲韓媽媽觀賞舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》，28日首演吸引滿場觀眾，他驚喜被邀上台擔任「新郎」周定緯的叔叔，流暢說出致賀詞後，自己還打趣笑說：「哎呀，職業病！」他應觀眾要求加碼清唱〈夜襲〉，搭配老眷村實景與軍歌答數橋段，氣氛熱烈。

舞台劇除了演戲，還搭配歌舞與特技表演，台下邊吃飯邊看戲的氣氛，吸引不少名人包票到場，因此每場的驚喜嘉賓都不一樣，像首演當晚的「新郎叔叔」就是立法院長韓國瑜，岑永康特地以主婚人身分敬院長一杯高粱，等韓院長乾杯完成任務，98歲韓媽媽馬上叮嚀「不可以喝酒」，非常融入劇情。

台上歡唱經典金曲〈歡樂年華〉、〈偶然〉，讓觀眾一秒穿越回到少年，而飾演岳母的羅美玲唱功一流又幽默，組曲中的歌詞「I love you more than I can say」讓全場沸騰，觀眾都站起來熱情回應，開心到頻頻拭汗，一點都不像11月底的冬天。

還有一桌賓客相約打扮80年代的造型，穿上色彩鮮豔的洋裝，吹起半屏山髮型、抹上誇張眼影，監製王偉忠表示，舞台劇就是要讓親朋好友們一同重溫往日情懷，這組獲得「最佳造型獎」送上禮物。（禁止酒駕 飲酒過量，有害健康。）