村民用的墊腳石「竟來自上億年前」？學者揭驚人研究結果：極罕見

專家近日成功完成對四川盆地富順縣永年鎮五里村一批珍貴恐龍足跡化石的系統研究。（圖／翻攝自光明日報）

大陸自貢恐龍博物館與中國地質大學（北京）等機構組成的聯合研究團隊近日宣布，成功完成對四川盆地富順縣永年鎮五里村一批珍貴恐龍足跡化石的系統研究。最新成果顯示，該化石點保存了多達413個早侏羅紀（約1.9億至1.8億年前）的獸腳類恐龍足跡及罕見尾跡，為認識早期獸腳類恐龍的多樣性、步態與行為提供了關鍵證據。研究論文已於國際學術期刊《古地理學報》發表。

《光明日報》報導，這批化石的發現過程頗具戲劇性。早在1998年7月，當地村民丁永富、丁永健在搬運石料時，將幾塊長條形石板鋪在院子四周作為墊腳石。多年後，隨著恐龍足跡知識普及，丁永富之女丁麗於2017年4月將石板照片上傳網路詢問，引起自貢恐龍博物館研究人員的注意。今年5月，專家確認其為珍稀恐龍足跡化石，並順利將石板徵集回館展開保護與深入研究。

廣告 廣告

此次研究的核心標本由8塊石板組成，其上密布著清晰可辨的三趾型獸腳類足跡，密度驚人。其中一塊石板的足跡密度高達每平方分米約2個，屬中國下侏羅統中最密集的獸腳類足跡記錄之一。研究團隊判斷，這些足跡多屬蹺腳龍類，平均長度約14.5公分，趾墊圓潤、爪痕尖銳；部分較大者則被歸入實雷龍類，最大足跡長達22.5公分。

專家近日成功完成對四川盆地富順縣永年鎮五里村一批珍貴恐龍足跡化石的系統研究。（圖／翻攝自光明日報）

透過精確測量與生物力學分析，研究者推測這些小型獸腳類恐龍可能採用類似現代鳥類的「接地奔跑」步態，行進速度約為時速5.8至8.6公里。更為引人注目的是，研究團隊利用毫米級三維成像技術，首次在該化石群中辨識出多條長20至40公分、寬2至3公分的細長尾跡，顯示恐龍尾部曾直接接觸地面。

「雙足恐龍的尾跡極為罕見，其成因一直存在爭議。」中國地質大學副教授邢立達指出，這些尾跡可能是在恐龍於濱湖環境中低速移動、觀察周遭或進行社群互動時留下的。研究團隊表示，此成果不僅提供了重要的亞洲化石新例證，也暗示早期獸腳類恐龍已具備類鳥類的運動能力，並可能呈現更複雜的行為模式，為重建早侏羅紀古生態提供全新視角。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

好奇病逝父「生前做什麼」 33歲男辭職返鄉！考上森管員榜首哽咽了

寵女翁婿1／九把刀周亭羽夫妻遛女兒 周爸爸跟在後方緊緊守護

砸4百萬買毛胚屋！開門驚見「陌生人偷家」水電全通 她傻眼：馬桶都裝了