「村神」挑戰大聯盟！ 日職重砲村上宗隆2年10.7億加盟白襪

日職養樂多燕子隊的「村神」村上宗隆挑戰大聯盟，大聯盟官網日籍記者山田結軌指出，村上宗隆透過入札制度以2年3400萬美元加盟白襪隊，村上宗隆今（22）日也在個人IG上證實消息。

村上宗隆透過入札制度以2年3400萬美元加盟白襪隊，村上宗隆今（22）日也在個人IG上證實消息。（圖／美聯社）

2000年生的村上宗隆今年25歲，曾在2022年打破日職本土球員單季最多轟紀錄，狂掃56轟，奪得中央聯盟打擊三冠王，用來形容其活躍表現的「村神樣」更成為該年度的日本流行語大獎。村上宗隆今年因傷影響出賽不多，整季僅出賽56場，仍轟出22支全壘打、貢獻47分打點，打擊率為2成73，但也遭到64次三振。回顧他8年的日職生涯，累計敲出246轟，生涯平均打擊率2成70，並三度榮膺央聯全壘打王。

入札制度是日、美職棒之間的共同協議，是日本職棒球員在尚未取得「國際自由球員資格」情況下，可以在徵得母隊同意後，透過大聯盟公開競標以取得赴美機會。大聯盟球隊可與其談約，並須支付一定比例的入札金補償原球團。

村上宗隆於11月7日向養樂多提出入札申請，經歷45天的談判期，終於在期限逼近的美東時間22日下午5點（台灣時間23日上午6點）確認新東家，以2年總額約3400萬美元（約10.7億台幣）加盟芝加哥白襪。

