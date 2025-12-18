村裡「大聲公」突然播音樂！ 在地人：代表村長有話要說

屏東縣 / 綜合報導

屏東枋寮地利村一位民眾日前下午用手機拍下，窗外電線桿上的大聲公放音樂的情況，她無奈的說，好不容易把小朋友哄睡了，才開始要休息，但音樂不斷重複播放，她說難道播放音樂有什麼特殊意義嗎？在地人說，只要大聲公開始播出音樂，就代表村內有重要事情要宣布，村長有話要說。

電線桿的大聲公突然播出音樂，仔細一聽是莊心研的這首一萬個捨不得，但音量好大，拍攝者好無奈，由於大聲公就在家門外的電桿上，直說小朋友下午好不容易才睡著，現在瘋狂一萬個捨不得，媽媽珍貴的休息時間一分一秒在流逝，當事人說：「最近換歌之後，不知道是特別喜歡這首歌還是怎樣，不會放副歌，會整首放完，這一天又很誇張，直接放了三次。」

影片拍攝地點在屏東枋寮，地利跟人合村一帶，當事人強調，他沒有要批評大聲公播的音樂擾民，只是好奇，音樂怎麼會常常播又播這麼多次，是有什麼原因嗎？走進村莊內詢問當地民眾，其他村民說：「好聽，這首放出來就是說，村長要來講事情了，鄉下就是先廣播之前，就會先放一條歌，看什麼歌，有苦海女神龍，一些老歌、新歌都有。」

不少民眾都知道，原來電桿上的大聲公音樂一播，就代表村內有重要事情要宣布，就像這樣走到機器前，打開電源先播一首歌，接著，村幹事鄭先生說：「各位村民，大家午安大家好，這是村辦公處。」而會廣播的事情也有規定，不外乎就是，政令宣導、公眾服務以及災害防救相關訊息，在廣播前一定會先放一首歌，提醒民眾有重要訊息要來了，但外地來的民眾搞不清楚發生什麼事，原來是村長有話要說。

