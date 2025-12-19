村里廣播「狂循環播歌」 母崩潰：孩好不容易睡著

屏東枋寮村莊的廣播超大聲。（示意圖／翻攝自pixabay）





屏東枋寮村莊的廣播，真的讓媽媽好崩潰！下午時分嬰兒剛好在睡午覺，結果廣播一直超大聲循環播放同一首歌，媽媽害怕孩子被吵醒，對此村長表示，當天剛好在修理線路，廣播時都會選在規定時間內，避免吵到村民。

廣播聲：「一萬個捨不得，不能回到從前了，愛你沒有後悔過，只是應該結束了。」

下午時分，村裡的廣播聲吵不停，都是同一首歌循環播放，已經連續放三次了，媽媽好崩潰，嬰兒好不容易睡著了，音樂聲這麼大聲，萬一把小孩吵醒怎麼辦，這地點在屏東枋寮，村內的廣播內容五花八門，在地居民見怪不怪。

廣告 廣告

在地居民：「廣播之前，就會先放一條歌，也有苦海女神龍，老歌新歌都有，我的狗不見了，我就請他幫我放送一下。」

找孩子、找長輩、找狗，村長都會透過廣播放送，不過也都在規定的時間內，避免打擾到村民，而那天是剛好在修理線路，才會不停循環播放歌曲，富有人情味的廣播，不少村民聽了都會心一笑，但剛從都市搬來的媽媽，很怕小baby被吵醒，實在是哭笑不得。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

公園按鈕按下去像「公開處刑」 網笑：全國推廣

工程師入侵央廣官網置換五星旗遭起訴 求刑3年

火車上抽菸！台鐵車長廣播「請當人別當畜牲」被讚爆

