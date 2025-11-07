４村里推動綠化綠能 成效顯著

基隆市環保局一一四年度輔導四個村里推動區域綠化及綠能節電措施，其中孝德里利用社區既有空間建置綠牆、栽植綠色植物。（基隆市環保局提供）

記者楊耀華∕基隆報導

為落實淨零轉型與社區減碳行動，基隆市環境保護局一一四年度輔導四個村里推動區域綠化及綠能節電措施，透過市府資源挹注與在地行動結合，實際打造綠色永續生活環境，逐步降低能源消耗與碳排放，攜手邁向低碳城市。

今年，孝德里在環保局輔導下展現綠化行動力，利用社區既有空間進行牆面植生，共建置約六平方公尺綠牆、栽植二百二十五株綠色植物，綠牆不僅美化社區環境，也能有效降低牆面溫度、改善都市熱島效應，為居民打造清涼又舒適的生活空間。

廣告 廣告

另一方面，英仁里、吉仁里及朝棟里則在環保局輔導下聚焦節能減碳設備更新，針對里內活動中心與公共空間汰換老舊耗能風扇，全面更新為高效能循環扇，共計五十六台，可有效降低電力消耗、改善空氣流通，不僅提升使用舒適度，也預估每年可節省可觀用電量、減少溫室氣體排放，實現節能與減碳雙重效益。

環保局表示，社區是推動低碳行動的基礎單元，透過社區自主與政府資源輔導，能夠從日常生活中逐步形塑節能減碳的新常態，今年度各村里展現出具體的綠化與節能成果，也為其他社區樹立良好示範。未來市府將持續推動低碳村里計畫，擴大社區參與，共同打造韌性永續的低碳家園。