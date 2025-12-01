村里補助將儘速修正 許淑華：積極回應需求

縣長許淑華縣務會議中指示，儘速檢討村里補助，積極回應基層需求。（圖：南投縣府提供）

▲縣長許淑華縣務會議中指示，儘速檢討村里補助，積極回應基層需求。（圖：南投縣府提供）

「南投縣各鄉鎮市村里民大會建議執行經費補助辦法」逾十年未調整，縣長許淑華昨（一）日表示，將儘速修正，同時放寬補助條件與使用彈性，積極回應基層反映。

許縣長表示，許多村里長反映，現行規定過於嚴格，且因資訊發達、民眾參與村里民大會意願降低，召集村里開會相當不易，而且過去僅能用於地方建設的補助款，金額與實際工程需求已經嚴重脫節。縣府一日上午召開縣務會議，民政處提上述辦法修正案，主要內容包括，調整村里民大會出席率補助標準，改採「出席戶數」或「出席人口數」擇一計算方式，以放寬申請條件，提升村里申請意願及可行性；其次是，增列補助項目，除原有公用設備、小型工程及公共建設配合款外，納入研習活動，以擴充補助適用範圍；另外，統一各村里可申請之補助，上限為新臺幣十五萬元，並維持縣府、公所及村里三方分攤原則，惟如出席率達成標準者，縣府得酌情加以補助村里分攤部分，以獎勵積極辦理者。

對於民政處提出的修正案，許縣長要求進一步檢討，並強調縣府與各鄉鎮市公所目前已承擔絕大多數村里小型工程經費，15萬元補助若僅限工程使用已無意義。未來修正後，希望更符合實際需要，讓村里長有更大空間運用經費，吸引更多民眾參與村里民大會，加強各項政策宣導，並鼓勵民眾關心公共事務。

許縣長表示，縣府將盡快完成修正作業，並持續蒐集村里長意見，滾動檢討相關規定，以提升村里民大會參與率與實質效益。

此外，有關立法院三讀通過地方制度法修正案，明年度起，南投縣將比照六都，增設一位副縣長及一位副秘書長。許縣長說，南投縣幅員遼闊、縣府「三長」包括縣長、副縣長、秘書長，無論開會、協調或下鄉跑行程，常常分身乏術，明顯人力不足，立法院修法後，南投人事安排有更大調整空間，對縣政推動非常有幫助，至於新增副縣長與副秘書長人選，目前仍在思考中。