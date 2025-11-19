村里長基層建設經費補助偏低 林世賢主張加倍補助

林世賢為基層村里鄰長發聲，應提高建設經費建議權與福利。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕有關目前村里長基層建設經費補助偏低，彰化縣鄰長奔波協助政策宣導，卻迄無交通補助費，宣布參選縣長的彰化市長林世賢今天(19日)強調，有關村里長基層建設經費應加倍補助，鄰長每個月交通補助費1200元，並恢復舉行村里民大會。

林世賢在彰化扇形車庫停車場後站廣場舉行為基層村里鄰長發聲的記者會，彰化市有近9成的里長，在彰化市里長聯誼會總會長吳秋仁帶領下踴躍出席，也有部分外鄉鎮村里長到場關心並聲援。

廣告 廣告

林世賢表示，為推廣基層建設，進而提升基層建設效率，應提高目前村里長建設經費的補助額度(每案最高上限為10萬元)，以「加倍補助」為基礎，甚至讓村里長也可建議大型建設，因為里長最了解地方基層建設的需求，擴大其基層建設的權限，也有助於避免村里長受派系或政黨的左右。

他並主張，除了加倍補助村里長的基層建設建議金額，也應提高村里長的保險費，讓經年累月在第一線為民服務的村里長增加保障；同時他也允諾，未來若能入主縣府，將立即恢復舉行已中斷多年的村里長大會，聽取第一手的民意。

林世賢說，目前許多縣市都有編列金額不等的交通補助費，給長年為民服務的鄰長，但彰化縣卻迄今無此措施，他承諾，未來將比照其他縣市，依法編列，鄰長每個月1200元交通補助費，後續再視財政與執行效益進一步調整。

彰化市近9成里長出席林世賢為村里鄰長發聲的記者會。(記者湯世名攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

鄭麗文上任首開鍘!中常委何鷹鷺拍抖音主張統一 國民黨祭停職處分

陸軍一口氣有4位中將職務出缺 5大作戰區指揮官「這3個」都換人

中共紅色通緝沈伯洋 立法院外交及國防委員會通過譴責案

LTN經濟通》在南海背刺中國 只有這國辦得到

