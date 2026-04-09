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村里長補助、鄰長為民服務費皆卡關 游淑貞為13鄉鎮市請命籲議會速審預算 15

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞今（9）日表示，她身兼13鄉鎮市長聯誼會的總幹事，代表基層行政體系為全縣鄉親請命，呼籲縣議會儘速排審花蓮縣115年度總預算案，讓地方治理回到保障相親安全守護的正常運作軌道。游淑貞強調，花蓮面對天災地震等多重考驗，115年度總預算至今仍未排入縣議會實質審議程序，導致多項與民生密切相關的基層服務預算無法執行，進而衝擊整體鄉鎮治理效率與公共服務品質。

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游淑貞表示，近年極端氣候加劇，花蓮接連面對颱風、地震與豪雨等多重災害考驗，各鄉鎮公所在有限人力與資源下，仍堅守崗位，與中央、花蓮縣府密切合作，完成多項災後復建與民生服務工作。她也肯定13鄉鎮市首長與基層團隊「同舟共濟做中學」的精神，透過經驗分享與互助合作，逐步累積地方治理的韌性，展現「全縣鄉鎮一條心」的團結力量。

13鄉鎮長也表達對防災整備經費與基層服務經費議會延宕未審的憂慮。對此，游淑貞指出，花蓮縣115年度總預算至今仍未排入縣議會實質審議程序，導致多項與民生密切相關的基層服務預算無法執行。尤其在即將進入汛期之際，災害預備金與相關防救災經費幾近「零預算」狀態，基層公所面對風災、雨災及水患等突發事件時，應變空間明顯受限，對地方治理形成不小壓力和危機。

游淑貞強調，基層治理的核心，在於「以人為本」，花蓮縣共有村里長178人、鄰長3730人，他們長年奔走於社區巷弄之間，協助政府推動政策、照顧弱勢族群、回應民眾需求，是最貼近民意、也是第一時間承擔公共服務責任的基層力量。

再者，為了讓基層服務制度更完善，花蓮縣府在115年度總預算中規劃調整相關補助，包括村里長每人每年補助由原本15萬5000元提升至30萬元，作為公所推動地方服務經費；鄰長為民服務費由每月1000元提高至2000元，保險補助亦由250元調整至1200元，希望讓長期為地方付出的基層幹部，在服務鄉里的同時，也能獲得基本保障與制度支持。

然而，這些攸關基層服務能量的重要政策，至今仍因總預算未排審而停滯。游淑貞指出，預算延宕已近半年，不僅影響地方建設與防災準備，也讓第一線服務民眾的村里長與鄰長面臨保障資源不足的困境，進而衝擊整體鄉鎮治理效率與公共服務品質。

「預算審議是議會的重要職權，但更是攸關地方治理與民生發展的制度責任。」游淑貞強調，民主政治的價值，在於制度運作順暢與人民福祉優先，唯有儘速讓115年度總預算回到正常審議程序，讓13鄉鎮市基層服務體系恢復穩定運作，才能真正回應人民期待，守護花蓮最重要、也最貼近人民的基層治理力量。

照片來源：游淑貞辦公室

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