村長好心「掏錢慰問」竟遭控幫議員賄選！男子喪母誣告求財…下場曝光

記者陳弘逸／屏東報導

男子喪母，村長好心在補助款尚未撥下之前，先給予3000元慰問，未料卻遭控幫議員買票賄選。（示意圖／PIXABAY）

屏東李姓男子4年前因母親過世，村長好心在補助款尚未撥下之前，先給予3000元慰問；未料，李男為了獲得「賄選檢舉獎金」竟謊報，這筆錢涉嫌買票的費用，害村長遭送辦。賄選案確定無罪後，李男因觸犯誣告罪遭送辦，這時他才坦承犯行，並跟村長以3萬元達成和解，法院依法判緩刑3年，緩刑期間付保護管束，須向公庫支付10萬元，並提供40小時義務勞務，可上訴。

判決指出，李男因母親過世，但補助款尚未撥下，於2022年11月，由九如鄉三塊村村長出於同情先行給予3000元；未料，他竟動起歪腦筋，向警方報案謊稱，是當地選區王姓縣議員候選人涉嫌買票的費用。

廣告 廣告

李男在偵查時，還聲稱，這筆錢是由村長代轉，要求全家3人都把票投給王姓縣議員候選人。該名交付現金的村長遭依法送辦，不過此案，一路上訴到最高法院，無罪確定後，李男因涉犯誣告罪遭送辦。

偵審期間，李男都坦承犯行；法官認為，他明知誣指公務員收受賄賂，是相當嚴重之事，卻為了取得賄選檢舉獎金，竟誣告他人涉嫌賄選，造成國家公權力機關偵查資源浪費，村長無端受刑事偵查。

法官考量，李男認罪，跟村長達成調解，賠償3萬元並獲得原諒，法院審理後，將他依誣告罪，處10個有期徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，須向公庫支付10萬元，並提供40小時義務勞務，可上訴。

更多三立新聞網報導

死者身分曝！北市大樓惡火一對男女困浴室身亡…她兒子上班逃過一劫

才剛辦完「兆元宴」黃仁勳愛店「磚窯」餐廳驚傳失火！員工疑1疏忽釀禍

醉漢路倒被撞…卡小黃車底「手腕骨折」險遭輾斃！人急送醫撿回一命

國道死亡事故！轎車遭撞翻嚴重毀損…女駕駛「當場身亡」女乘客送醫搶救

