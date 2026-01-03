村長檢舉成功！苦苓大罷免發文催票挨罰10萬

▲作家苦苓去年726大罷免當日還在臉書發文催票，挨罰10萬元。（圖／翻攝自苦苓臉書）

[NOWnews今日新聞] 去年7月26日大罷免，作家苦苓清晨5點在臉書發文並置頂，「同意的出門投票，不同意的可以留在家裡」，遭國民黨桃園市議員詹江村檢舉。詹江村2日在臉抒發文，苦苓因違反《公職人員選舉罷免法》，已遭裁罰10萬元。

詹江村當時看到苦苓發文，立即截圖並說，「你被我檢舉囉！你早上置頂臉書的貼文，已經明顯違反選舉罷免法90之2條，可處200萬以下罰款，你還置頂罪加一等。」

詹江村2日發文，雲林選委會裁罰苦苓10萬元，「大罷免32：0也告訴苦苓，你已經脫離社會主流民意，勸苦苓早日回頭是岸，不要再為虎作倀，再為民進黨做嫁衣裳。」

